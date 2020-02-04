“明天股票得清仓了” 小张在 2 月 2 号就紧张兮兮的说道，他知道这次疫情肯定会给股市一次重击，但没想到他 “被套牢” 了———账内的股票几乎全部跌停。

2 月 3 日，A 股市场如期开市交易。早盘沪指以 8.73% 大幅低开，创下 1997 年以来的开盘跌幅纪录。从盘面情况看，两市跌停个股高达 3199 支。截至收盘，沪指大跌 7.72%，深成指大跌 8.45%，创业板也跌超 6%，交易额方面，今日两市合计成交 5194.79 亿元，与上一交易日的 8090.38 亿元相比，明显缩量。与此同时，疫情防治概念股、在线教育、云办公、网络游戏等板块逆市大涨。此外，北上 “抄底” 资金大举流入，净流入资金 181.91 亿元，创下近期来新高。

尽管盘中虽有北上资金大幅流入，以及炒作疫情概念股的资金拉升，但巨大的抛售压力仍使得沪深股指纷纷重挫，迎来 “开门黑”。不少分析人士认为，疫情对金融市场的影响将是短暂的，不宜过度放大短期情绪，而忽视长期力量。当天下午临近收盘，央行主管媒体《金融时报》发布评论员文章称，今天股市大幅下跌，存在不少非理性因素，甚至是一种 “羊群效应” 引发的恐慌。疫情对中国经济的影响是短暂的，也是有限的。其表示，中国经济发展中的积极因素仍在增多，经济内在的韧性增强，这些都对经济企稳和金融市场稳定运行形成长期的支撑。这些长期的利好因素，绝不会被暂时性的疫情所逆转。

从根据历史资料显示，如果灾后调整适当，股市行情很有可能否极泰来。2003 年，“非典” 时期，股市表现还较为平稳，上证指数最高点为 4 月 15 日的 1707 点，最低点为 5 月 13 日的 1555 点，跌去 9%，6 月 24 日为 1584 点，比最高点跌去 7%。当时银监会刚刚成立中国人民银行于 2003 年 5 月 20 日公布了七项货币信贷措施支持抗击非典。非典之后，2005 年 7 月，上证指数达到 1085 点的低点，2005 年 10 月后开始了长达 2 年的 A 股历史上的最大牛市，2007 年 10 月 16 日上证指数达到历史最高点 6124 点。

从国际上看，2011 年日本 “3·11” 大地震导致日本直接经济损失约 3000 亿美元，务工、生产等间接经济损失达 1 万亿美元以上。为稳定金融市场和支持灾区重建，日本央行通过公开市场操作，向金融市场注入巨额资金，增强流动性，并扩大了国债、公司债券、交易所交易基金 (ETFs) 和日本房地产信托基金 (J-REITs) 等金融资产的购买计划，由 5 万亿日元扩大至 10 万亿日元，同时还为灾区银行推出紧急低息贷款计划，以资助企业进行重建和生产恢复。这种强力的扩张性金融政策，稳住了日本金融、股市和汇率市场，抑制了大规模恐慌抛售的出现。日经指数在 3 月 10 日为 10434 点，3 月 11 日 (周五) 收于 10254 点，此后日本股市进入慢牛阶段，大体波动向上。2020 年 1 月 31 日，日经指数收于 23205 点。

再比如，2001 年美国 “9·11” 事件后，当天美国闭市，到 17 日才开市，成为大萧条之后美国股市最长的一次休市。美联储宣布 9 月 17 日降息 0.5 个百分点 (从 3.5% 到 3%)。9 月 17 日股市重新开盘后，道琼斯工业指数比 9 月 10 日的 9606 点下跌了 7.1%，9 月 21 日跌至最低点 8236 点，比 9 月 10 日下跌 14%。此后逐渐上行，11 月 9 日收于 9608 点，超过 “9·11” 事件之前。此后美股进入牛市，直到 2008 年金融危机，金融危机后又进入 “长牛” 至今。

前车之鉴说明，重大突发事件和灾情可能会导致金融市场的短期波动，但如果政府应对得当，树立市场信心，能够降低市场波动。灾情不会改变中长期经济走势，即使影响短期经济增速，因为灾后的重建，会有恢复性增长。没有必要因为灾情而在金融市场上恐慌性抛售对经济造成进一步的混乱，若金融市场短内发生 “超调”，倒可能是个不错的投资时机。

股神巴菲特曾经说过 “他人贪婪时我恐惧，他人恐惧时我贪婪”。从他的传奇人生中，我们不乏看到他的神级操作。2003 年非典疫情蔓延，股市低迷，2003 年 4 月 9 日至 24 日的 15 天内，巴菲特 7 度出击，以每股低于 1.7 港元的价格至少购入中国石油 H 股 8.577 亿股，加上早前持有的 10 多亿股，到了 4 月 30 日，巴菲特总共购入中石油 23.47761 亿股。5 年之后，巴菲特在每股 11 至 15 港元的价格区间抛售了手中所有中石油的股票。在这 5 年里，他共收到税后分红约 2.4 亿美元。总体算下来，巴菲特借助非典疫情股市低迷之机入手中石油净赚 35 亿美元以上。

当然并不是所有的人都能成为巴菲特，但是不能因为任由恐惧支配，在牛市中入局，再从熊市中逃脱，只会损兵折将。相信国家，相信政府宏观调控。据了解，此次疫情爆发后，人民银行宣布 2 月 3 日将开展 1.2 万亿元公开市场操作投放流动性。各银行、保险等金融机构也采取了措施，在节日期间向相关企业提供了贷款以保障生产，并承诺对受疫情影响暂遇困难的企业，特别是小微企业，不盲目抽贷、断贷、压贷，对受影响的个人贷款、信用卡合理延后还款期限。

昨日大盘狂跌之后，今日股市稍见回色，截止 2 月 4 日 3 点收盘，沪深大盘指数上涨 1.34%。沪深市场上有 1494 只上涨，2231 只下跌。其中涨停的股票也有 160 只，跌停只有 90 只。行业内专家分析，未来几周国内股票市场仍会有较大的起伏，将会有较长一段时间处于修复时期。