Alphabet 子公司 Jigsaw 公布了一个新工具，可以帮助媒体记者更轻松地发现 deepfake（深伪）和经过篡改的图像。这个名为 “Assembler” 的工具运用 “探测器”（detectors）来分析图像或 deepfake，以确定它们是否真实，如果不真实，使用者会被告知图像可能在哪些地方遭到了篡改。

根据 Jigsaw 创始人、首席执行官 Jared Cohen 的博客文章，Assembler 的探测器可以检测到诸如粘贴在另一个图像上或图像亮度发生变化的内容。Jigsaw 还表示，Assembler 有一个专门用于捕获 deepfake 的检测器，它可以吸纳来自多个探测器的组合信号来同时分析多个篡改图像。

据纽约时报报道，该工具目前正与十多家新闻与事实检测机构进行测试，其中包括 Animal Politico、Rappler 和法新社（Agence France-Presse）。不过 Jigsaw 并不打算面向公众提供该工具。

其他科技公司也在竭尽全力阻止 deepfake 和篡改图像的传播。例如 Facebook、YouTube 和 Reddit 最近几周都推出了禁止其平台上的恶意 deepfake 的政策。Twitter 日前也公布了针对篡改媒体的政策，表示将禁止存在安全隐患并具有欺骗性的共享媒体。