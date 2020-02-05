进入到 2 月份，特斯拉股价的飙升给传统车企敲响了警钟。在这个新年里，各大传统车企加快了新能源车的布局，丰田松下也成立了合资企业，从电池方面入手，为将来的电动车准备足够的弹药。
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不甘示弱，法国 Saft 和 Groupe PSA 启动试生产电动车电池的项目
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丰田与松下建立合资企业，专门生产汽车棱柱形电池
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