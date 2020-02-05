各位 Google Photos 用户，Google 有一个坏消息要告诉你，那就是你的私人视频可能被错误地发送给了陌生人。还有一个好消息：Google 已经修补了这个漏洞。

去年 11 月 21 日至 11 月 25 日之间，Google 的 Takeout 服务（允许用户下载数据）受到 “技术问题” 影响，导致少数用户收到了不属于他们的私人视频。Google 已在发现问题的 5 天后将其解决，并对 “给您带来的任何不便表示歉意”。

Google 并没有在警告邮件中披露共有多少用户受到影响，该公司也没有公布每一个视频被多少个账户所收到。据 9to5Google 报道，使用 Takeout 的 Google Photos 用户中，不到 0.01％ 受了影响。考虑到 Google Photos 的用户超过 10 亿，因此即便比例很小，受影响的用户数量也不少。

Google 发言人在一份声明中表示：“我们正在通知用户有关可能会影响使用 Google Takeout 在 11 月 21 日至 11 月 25 日之间导出其 Google Photos 内容的错误。这些用户可能收到了不完整的档案，或收到不属于他们的视频（非照片）。我们已解决了根本问题，并进行了深入分析，以帮助防止这种情况再次发生。我们对发生这种情况感到抱歉。”