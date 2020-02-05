受肺炎疫情影响，LG 电子和中兴通讯（ZTE）已决定取消参与将于本月晚些时候在西班牙巴塞罗那举办的 MWC 的计划。LG 通过官网声明称，将跳过今年的世界移动大会，而会在 “不久的将来” 举办单独活动来介绍新品。

“考虑到员工、合作伙伴和用户的安全，LG 已决定不参展本月晚些时候在西班牙巴塞罗那举行的 MWC 2020，”LG 表示。“这一决定消除了数百名 LG 员工进行国际旅行的风险，随着该病毒继续跨境传播，其中的风险已经变得越来越高。”

总部位于深圳的中兴通讯今天也宣布将退出今年的 MWC，该公司向 The Verge 表示，由于旅行计划和签证延误，其取消了新闻发布会。

MWC 主办方 GSM 协会（GSMA）在一份声明中称，会 “继续监测和评估冠状病毒对在巴塞罗那、上海和洛杉矶举行的年度 MWC 展会以及 Mobile 360 系列区域会议的潜在影响。GSM 协会认为，迄今为止疫情对活动的影响非常小。

定于 2 月 24 日至 27 日期间举办的所有 MWC 活动将如期进行。GSM 协会此前公布了为防止病毒传播而采取的措施，包括增加对高流量区域——餐饮区、扶手、洗手间、出入口和触摸屏的清洁和消毒，以及增加更多的现场医疗支持。协会还表示将为演讲者提供 “话筒更换礼仪”，并建议所有与会者采用 “不握手政策”。

题图：GSMA