基于冠状病毒肺炎疫情的发烧症状检测需求，旷视研发团队提出了 “人体识别+人像识别+红外/可见光双传感” 解决方案，于近日正式上线了 AI 测温系统，率先在北京市海淀政务大厅和部分地铁站展开试点应用。

旷视的这套系统通过前端红外相机鉴别人流中的高温人员，再根据疑似发烧者的人体、人脸信息，通过 AI 技术，可辅助各类公共场所（火车站、汽车站、地铁站、机场）等高密度人员流动场景下的工作人员快速筛查体温异常者，实现非接触密集型人流 AI 辅助温感解决方案，解决疫情平稳后在开放场所的通行效率与可控度。

即便在口罩和帽子大面积遮挡人脸的情况下，该系统也能帮助工作人员快速筛查通行人群，据称识别误差为 ±0.3℃，大众无需摘下防护也无需排队聚集，以提升公共空间的安全性和检测效率。

系统的另外一大特点是支持大于 3 米的非接触远距离测温，一旦有疑似发热人员出现就会自动报警。结合旷视自研的人体 ReID 检测检索技术，系统可以帮助工作人员快速筛查发热人员位置线索，以进行进一步的确认检测和医学观察。

旷视研发人员表示，此系统的智能疑似高热报警带宽可达到每秒 15 人，且一套系统可以部署 16 个通道，基本保证一个地铁口管控。如此一来，人流量较大的通道在 AI 系统的辅助下，仅需 1 名工作人员就能够管控现场，大大降低一线工作人员被感染的风险。