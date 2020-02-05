动点汽车 [autonode.cn] 最新消息，就在这短短的一两天时间里，特斯拉的股票市值已经超过了通用汽车，福特和菲亚特·克莱斯勒的总和，尽管三大巨头合计卖出的汽车和卡车比特斯拉要多。实际上，该股已经连续数天，数周和数月上涨，这不过这两天的飙升一下子让传统车企颜面尽失。

在过去的两天中，特斯拉的股价上涨了 40％。今年，它增长了两倍多。特斯拉股价自去年 7 月初以来已上涨 274％。而同时期的传统车企无论是在销售还是在股价表现上，都是平淡无奇。在全球汽车制造商中，特斯拉周二的市值略低于 1600 亿美元，仅次于丰田，为 2320 亿美元。尽管在前十大汽车制造商中，特斯拉仅占总收入的 2％。

在预期从内燃机向电池的全球过渡中，许多投资者认为这对于在电动汽车销售方面处于世界领先地位的公司是合理的。其他人则认为，对于一家从未扭亏为盈的公司来说，飞速上涨简直是疯了。该公司的股票是美国空头最多的股票，押注该股票下跌的人度过了艰难的一年。根据金融分析公司 S3 Partners 的数据，截至 2020 年，特斯拉卖空者的账面亏损已超过 80 亿美元，仅星期一就增加了 25 亿美元。

在智能手机行业，苹果虽然销量并没有占绝对优势，但是连续几年在利润上都是傲视群雄。同样来看，特斯拉去年仅售出 36.75 万辆汽车，而通用，福特或菲亚特·克莱斯勒则为数百万辆。仅通用汽车公司就售出 770 万辆，大概是特斯拉的 21 倍。

另外，这家汽车制造商发出的利好消息包括：预计今年其在弗里蒙特，加利福尼亚和上海的工厂产量将超过 500,000 辆。Model 3 小型车（该公司价格最低的车）显然将成为其征战市场的主力。同时，它宣布将比预期的时间更快开始生产 Model Y，这是一款在全球具有广泛吸引力的小型 SUV。

无论是从用户还是投资者来看，特斯拉在电池技术和软件方面领先于竞争对手。而到 2022 年，电动汽车在价格上将与汽油动力汽车相比具有成本竞争力，这将导致需求的增长。

而从实际来看，电动汽车现在占全球汽车销量的 2％，而特斯拉则与通用汽车，福特，奥迪和保时捷等老牌竞争对手抗衡。这个抗衡过程虽然漫长，但是有极大的空间。

而现在，传统车企真的是如坐针灸，随着充电基础设施，电池技术的持续突破，特斯拉正在显现越来越强大的行业推进力。当然，前路并非平坦，特斯拉的前路，必定是充满质疑的，但电动汽车的未来，已经到来。