苹果将进一步打通 iOS 和 macOS 平台之间的应用购买方式。开发者 Steve Troughton-Smith 发推称，他在 Apple Xcode 11.4 beta 中发现了苹果的最新动作。简单来说，如果开发者选择启用该选项，那么在 Mac App Store 上购买某一应用的用户，则可以直接获得其对应的 iOS 版本，反之亦然。

这个功能看上去与苹果目前为 iOS、iPadOS、watchOS 和 tvOS 平台提供的通用 iOS 应用的方式类似：用户只需购买一次应用，即可在其他平台上直接获取。当然，如果开发者想分别通过应用的 Mac、iOS 和 iPad 版本获利，他们仍然可以选择在不同平台上分发和销售不同版本。

上述功能似乎是苹果为鼓励开发者开发更多 Catalyst 应用而设的。Catalyst 应用旨在帮助开发者更容易地开发 macOS 和 iOS app。通过该应用，开发者只需经过较少的调整修改，即可将 iOS 应用移植到 Mac 平台上，而不必为了桌面版应用再麻烦地重写整个应用。

然而在实践中，Catalyst 应用起步缓慢，开发人员也不愿采用复杂的系统，至于用户，则是不太愿接受它。这就导致目前仅有苹果的几个第一方应用（股市、家庭、新闻等）和 Twitter 等应用采用了这一方式来将 iOS 应用转为 Mac 版。

借助新的通用购买方式，苹果希望消除消费者在购买 app 方面的障碍，从而为下一轮 Catalyst 应用开发注入动力，这一点可以理解。但如何说服开发者开发更多 Catalyst 应用，这又是另外一回事了。

题图：豆腐 / 动点科技