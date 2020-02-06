微软今天调整了内部架构，Surface 主管 Panos Panay 将接管 Windows 软件组和硬件组。ZDNet 报道称，之前分开的 Windows Experience（客户端）和硬件团队将合并为叫做 Windows + Devices 的团队。微软首席产品官 Panos Panay 将负责这个新组建的部门。

负责 Windows Experience 的 Joe Belfiore，将于今年晚些时候转至 Office 业务。在 Windows 业务上，Belfiore 的大部分时间都放在 Windows 95、Windows XP 用户界面、Windows Media Center 以及 Windows Phone 方面。Belfiore 将协助领导 Office 用户体验团队（Office Experience Group），该小组负责管理核心 Office 应用程序。据报道，他还将继续领导 Essential Products Inclusive Community，该社区负责 Edge 浏览器以及微软的 iOS 和 Android 相关移动应用程序。

微软早在两年前就将 Windows 平台团队的核心部分与其 AI 平台和 Azure 云平台团队进行了整合，这在今天的最新架构调整中没有变化。微软一直在尝试更好地集成 Windows 和 Surface 硬件，特别是对于 Surface Hub 2S 以及即将推出的 Surface Neo 双屏设备等产品。

Panay 的职位变动应该符合微软的这一期望。但他并不会在微软的高级领导团队中任职，他仍将向 Rajesh Jha 汇报工作，后者负责的是微软的体验和设备（Experiences and Devices）部门。

题图：ZDNet