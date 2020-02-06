微软的游戏与 Xbox 部门负责人 Phil Spencer 透露，他们将亚马逊和 Google 视为未来的主要竞争者，而非索尼与任天堂。

最近在接受技术出版物 Protocol 采访时，Spencer 说：“我们非常尊重任天堂和索尼，但我们将亚马逊和 Google 视为未来的主要竞争对手，这并不是说不尊重任天堂和索尼，但是这两家传统游戏公司有些偏离预定位置。我想他们可以尝试重新创建类似 Azure 的云服务，但多年以来，我们已经在云上投资了数百亿美元。”

微软正在努力搭载自己的云游戏平台，希望吸引全球数十亿玩家。Google 也已经上线 Stadia 云游戏服务，而微软的 xCloud 将于今年晚些时候全面启动。

Spencer 之前也曾说过，微软的游戏业务 “不是你卖出了多少台游戏机”，他还指出微软对与任天堂和索尼的未来硬件规格之战不感兴趣。他在采访中表示：“我不想与他们争夺硬件规格之战，反观亚马逊和 Google，他们专注于如何向全球 70 亿人提供游戏体验，这就是终极目标。”

不过需要指出的是，当前的云游戏体验似乎并不 “合格”。已经开始公测的 Google Stadia 出现了画质、操作延迟等方面的问题，更不用说还未正式推出的 xCloud。想要吸引更多用户使用并爱上云游戏平台，这些大公司似乎还有很长一段路要走。