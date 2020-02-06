Apple Watch 去年出货量达 3070 万块

据外媒报道，市场调研公司 Strategy Analytics 周三发布研报称，2019 年苹果智能手表 Apple Watch 的全球总出货量达到 3070 万块，超出瑞士手表企业的出货量总和。

国家卫健委：全国新增确诊病例 3694 例，累计确诊 28018 例

据国家卫生健康委员会官方网站信息，2 月 5 日 0-24 时，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 3694 例，新增治愈出院病例 261 例，当日解除医学观察的密切接触者 21365 人。新增重症病例 640 例，新增死亡病例 73 例，新增疑似病例 5328 例。截至 2 月 5 日 24 时，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例 28018 例。

Spotify 收购体育和娱乐新闻公司 The Ringer

流媒体音乐服务提供商 Spotify 周三宣布，该公司将收购体育和娱乐新闻公司 The Ringer 以扩大其播客和媒体业务。Spotify 表示，预计这项交易将在 2020 年第一季度完成，但并未披露交易条款。The Ringer 拥有一个由 30 多个播客组成的网络。此外，The Ringer 还制作无剧本电影、书籍和在线内容。

高盛拟进军日本财富管理业务，目标百亿日元资产人群

一位知情人士称，高盛集团计划进入日本的财富管理业务。知情人士表示，高盛将通过旗下的资产管理部门锁定高净值人群。该人士称，该公司已开始聘用私人银行家，并寻求在未来 5-10 年内管理 1 万亿日元（90 亿美元）的资产。高盛的日本财富业务将专注于拥有至少 100 亿日元资产的个人客户。此外，高盛正加大对财富管理和消费银行业务的关注，以减少对交易收入的依赖。

领英 CEO 将于 6 月 1 日辞职，改任执行董事长

微软旗下职业社交网站领英的 CEO 杰夫·韦纳宣布，他计划于 6 月 1 日辞去 CEO 职务，并改任执行董事长。领英负责产品事务的高级副总裁赖安·罗斯兰斯基将接替韦纳，出任 CEO 一职务。这是自韦纳 10 多年前接手领英以来，该公司规模最大的一次领导层变动。领英在微软总营收中所占比例接近 6%，并且一直比微软旗下的其他几个业务部门有着更高的增长速度。