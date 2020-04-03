久负盛名的初创企业颁奖盛典

2011 年，动点科技 TechNode 主办发起 ChinaBang Awards，以 “发现中国创新的力量” 为宗旨，在每年的年初以最公平公正专业的角度回顾一年来优质的创业企业。至今已连续举办了九载，也逐渐成为了年初创业圈万众瞩目的仪式，每年都吸引众多创业公司参与提名，获奖名单也是极具期待，已成为名企和行业独角兽的摇篮。九年来，ChinaBang 见证了一大批创业公司的成长：滴滴、陌陌、DJI、美丽说、出门问问、饿了么、微信、虾米音乐，从小荷才露尖尖角蜕变为不可撼动的行业巨头。

2012 年微信只有 6000 万用户时，曾获得过 ChinaBang Awards 最受欢迎的移动社交应用，如今他已是人们生活必不可少的一部分，张小龙在发表获奖感言时说到最感谢的是用户，是他们让微信走进人们的生活里。ChinaBang 是一样的，也要感谢所有获奖者，是这些优秀的创业公司，让 ChinaBang 屹立创业圈，一同见证中国创新。

紧跟时代进程的专业垂直榜单升级

2020 年是新的十年的开始，ChinaBang Awards 也做了全新升级为榜单评选，垂直细分八大领域，包括 5G 应用、地产科技、智慧医疗、智能零售、未来出行、教育科技、企业出海、企业服务，榜单更加专业权威，也能更好的促进行业内的交流合作。除此之外，本届评选活动还设置了前沿科技和年度创始人两个特殊奖项，为创业和科技中的佼佼者提供更好的曝光机会和行业肯定。

从 2019 年 12 月开启提名至今已接受到 1000 多家创业公司的报名，也得到了很多合作伙伴像优客工场、戴姆勒创新孵化器、微软加速器、利程坊、百联科创、润加速等的支持，一同深耕榜单八大垂直领域行业，为参与创业企业提供更多的支持和落地场景合作机会，历时两个月经过专业的分析和评定，最终从 1000 多家提名企业中筛选出每个赛道 30 家入围企业，这些 “创新力量” 如下：

— 5G 应用 —

健康扬帆、北京海百川科技有限公司、上海摩联信息技术有限公司、智链万源、Dseelab、非幕制片、鹰驾科技、锐石创芯、混实科技、酷影云媒、臻琴文化、星耀智能、与展微电子、芯翌智能、深圳市傲立电子有限公司、光创联、华大北斗、红山科技、秀豹科技、云基众智、芯百特、卓芯智能、西安得安信息、猎芯半导体、推推火、纳舍科技、大人物道、迈矽科、彩频科技、信云智能

— 地产科技 —

微筑科技、沙赞科技、库博、让渡居科技（上海）有限公司、鸢安智能、特斯联、51WORLD、地呱呱、链家旅居、好好住、三加科技、班筑软件、奕至家居、小鸡磕技、买佳居、巧燕筑家、易微联、蚂蚁技工、飞码机器人、睿沃科技、深圳位形空间科技有限公司、睿奇酒店智能前台机器人、白犀牛、芝电管家、云鲸拖地机器人、禧涤智能 triooo T1 商用清洁机器人、小睿智洗 24h 无人智能洗车系统、满屋家居、居理新房、样子生活

— 教育科技 —

独角基地、考拉阅读、格如灵 Growlib、优必杰、少年得到、乐意练琴、钕娲创造、火光摇曳、随便说英语、鲸航科技、贪心科技、MatataLab、核桃编程教育、晓羊教育、大地凯文、Dseelab、河小象、小码王、豌豆思维、爱得文儿童博物馆、嘉毅教育、子曰语文、习惯熊、NEXTClass.ai、艾比兽暄暄科技、极客晨星、FAMIC 家庭式共享托育、梧童科技、牧马智慧、葡萄智学

— 企业出海 —

Fordeal、Nreal、马路创新、CastBox、FunMart、Kepay、禾观科技、Buzzkid、大寰机器人、XTransfer、HOLLA、澳氪魔比、Leapteen、YouTrans 科技型货代、candee、飞熊领鲜、KKS、币尔大数据、Hibobi 、跨境通电商平台、Workeroom、去海外、FELINE、VUE、PaaSoo、别样海外购、Allsome 、猫助守、OKKI、Skyroam

— 企业服务 —

创新奇智、数篷科技、友朋智能、慧安金科、ClickPaaS、极睿科技、小犀管家、领鸟云、PaaSoo、神驼物流、一知智能、谐云科技、对数科技、西牛矩阵、芝麻背调、新钛云服、粒界科技、数智企业服务中心、牛利智能、桐恩科技、瞬玩科技、懂调度、互问科技、云安行、云享智慧、科服科技、融易一点、Aibee/爱笔智能、齿轮易创、润加速产业加速器

— 未来出行 —

AutoX、小马智行 Pony.ai、觉非科技、图森未来、开易（北京）科技有限公司、鹰驾科技、新石器慧通（北京）科技有限公司、深动科技/DeepMotion、松灵机器人、星行科技、Nullmax、文远知行、嬴彻科技、豪米波、中智行/Allride.ai、羲朗科技 、牧月科技、中紫自动化科技（嘉兴）有限公司、深圳元戎启行科技有限公司、立刻出行、中科智驰、知行汽车科技、花生好车、测迅汽车、数翔科技、Tron 创昂智能、RealDrive、中科云图、Futurus 未来黑科技、永友智行

— 智慧医疗 —

图玛深维、碳云智能、深睿医疗、数坤科技、连心医疗、臻泰智能、推想科技、心擎医疗、Pinpoint、因合生物、微医汇、慧脑云、益序医疗、森亿智能、纽福斯生物、视见科技、术凯机器人、迪英加科技、麦歌算法、博灵机器人、肽积木、睿仟医疗、博雅辑因、新格元生物、舒琦牙科科技、无境创新、维塑科技、无锡鸣石峻致医疗科技有限公司、启明新视界、拓萧智能

— 智能零售 —

爱笔智能科技、ImageDT 图匠数据、SandStar 视达、F5 未来商店、疯狂小狗、搬运机器人、冻品在线、花点时间、开为科技、帷幄匠心、云拿科技、北京极睿科技、在楼下科技、AIBUY、拼便宜、人加智能、甄视智能科技、便利 24、惠下单、食享会、Techsun、款多多、Dseelab、生鲜传奇、雅量商业智能、海上鲜、简 24、IPSTAR 潮玩星球、珊口科技、贝卡母婴

— 前沿科技 —

Scry.info 無域、INDEMIND、北京小雷科技有限公司、清微智能、PingCAP 、睿畜科技、安声科技、Gravitylink、合肥图哇科技有限公司、ZILLIZ、NeoX、LuxCreo 清锋时代、Flexiv / 非夕科技、成都新橙北斗智联有限公司、001ai、来也科技、北京彩云归科技有限公、行云创新、节律科技、瑞莱智慧 RealAI、大寰机器人、Rose Go 3d 打印机、帷幄匠心、牧家科技、WiSCOLOR、即时回收、贝壳智联、图玛深维、芯翌智能、极睿科技

初创聚焦融合共赴荣耀揭榜时刻

近年来，ChinaBang 颁奖典礼从原来的互联网创新年会变成了以颁奖为核心的创业圈聚会。这场聚会上，不再只有中国创业者、投资人和媒体人，更有大企业、海外媒体以及更多跨界企业参与，像大众集团、香港冯氏集团利程坊、宜信财富、斯柯达 、平安科技、华夏幸福等都是座上宾，他们期待和创业公司更多的沟通和合作。也曾邀请阿里云创始人王坚、光速中国创始合伙人宓群、火山石创投创始合伙人章苏阳、著名电视主持人复旦大学蒋昌建教授等莅临，共同挖掘创业跨界融合更高维度的探索。

今年又是特殊的一年，新冠肺炎疫情让全国甚至全球紧紧凝聚在一起，令创业圈欣慰的是很多很多创业公司在疫情中作出了巨大的贡献。本届 ChinaBang Awards 颁奖典礼，也将改为在四月底线上举办，我们一起见证最终的榜单前十名的诞生，同时为更多促进行业交流也会设置对话讨论环节，邀请行业内大咖参与，就行业内的热门话题进行探讨，同时优秀创业项目的独家新品发布也会届时公布！

官方网站：https://chinabang.technode.com/2020/