阿里巴巴今天宣布再次启动扶助中小企业的特别行动 “春雷计划”。该公司曾在 2009 年 3 月全球经济危机期间首次启动 “春雷计划”，帮助国内中小企业 “乘互联网之势冲出寒冬”。

《阿里巴巴春雷计划 2020》出台五大方面 16 项扶助措施，包括外贸升级线上突围、助力外贸开拓内销、打造数字化产业带、智慧网络助农兴农、金融支持再扶一把。

为帮助外贸企业转型升级、线上突围，阿里巴巴依托速卖通、Lazada、天猫海外等平台，实现海外线上 “云拓客”；阿里巴巴国际站帮助线下外贸企业搭建线上展馆；联合各地打造地方特色数字化商贸市场和数字化产业带。

为帮助外贸企业迅速开拓内销市场，中国内贸平台 1688.com 开设数字化 “外贸专区”；帮助没有线上经营经验的外贸企业直接成为天猫超市、淘宝心选供货商；对已入驻天猫的外贸制造业企业，减免店铺年费延长 3 个月；为中小外贸企业开通入驻淘宝企业店绿色通道，并提供营销、广告等支持。

为打造数字化产业带，阿里巴巴将打造一批数字化 “超级产地名片”；在全国打造 10 个产值过百亿的数字化产业带集群，三年内帮助 1000 个工厂线上直销产值过亿；在全国产业带聚集省，每省打造 100 个淘宝直播产业基地。

为实现智慧网络助农兴农，阿里将在全国建设 1000 个阿里巴巴数字农业基地；深入原产地直采，推广原产地农产品品牌，组织产地溯源直播；启动农产品城市合作计划。

为帮助更多中小企业摆脱资金困境，免费 “0 账期” 服务延至 6 月 30 日，网商银行为符合条件的淘宝、天猫等商家垫付货款；网商银行联合全国工商联和 100 家银行，为 1000 万小微商户提供无接触贷款；支付宝联合 1688，为商家提供一站式、在线便捷进货渠道，同时支持赊账进货模式。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇今天还发出一封题为《春天的战役》的全员信，他在信中表示，“我们将充分利用阿里巴巴 20 年来沉淀的商业力量和技术力量，通过一系列硬核举措，创造新供给、激发新需求、促进新贸易，同时全力推动面向数字经济时代的新型基础设施建设，用一切必要行动帮助中小企业共渡难关。”