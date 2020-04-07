印度外卖平台 Swiggy 近日宣布，获得4300 万美元融资。本次融资的投资方包括现有投资方腾讯以及新加入投资者三星创投（Samsung Ventures）、Ark Impact、韩投伙伴（KIP）、未来资产（Mirae Asset Capital Markets）。据了解，这笔融资为其 I 轮融资的一部分，将会用来对 Swiggy 的新业务进行扩张，推进百货配送等分支服务内容的发展。

消息指出，本次腾讯的投资金额约为 1900 万美元。

根据动点出海此前的报道，Swiggy 也在今年二月底时以 36 亿美元估值获得一笔由 Prosus 领投、美团点评参投的 1.13 亿美元 I 轮融资。目前，该公司获得了共计 1.56 亿美元 I 轮融资，其融资总额已超过 16 亿美元。

成立于 2014 年的 Swiggy 是印度当前最大外卖初创公司，合作餐馆达 16 万家且每月新增超 1 万家，已在 520 余座城市展开运营。Swiggy 表示，其交易量较去年相比呈现 250% 的增长。然而随着当下新冠疫情的影响，Swiggy 的订单量呈现出了大幅下滑。

值得一提的是，Swiggy 的当地同行 Zomato 近期投融资动向也颇为频繁。据悉，Zomato 于今年一月份时获得了蚂蚁金服提供的 1.5 亿美元，并于不久后收购了Uber 在印度的食品配送业务 UberEat，而就在上周，Zomato 也刚获得了 Pacific Horizon 提供的 500 万美元融资。目前，Zomato 的估值也超过了 30 亿美元。