iPhone 12 全系标配高通 X55 基带 旗舰款或支持 120Hz 刷新率

腾讯数码讯 虽说 iPhone 12 系列是否延迟登场仍是众说纷纭，但会有四款新机登场却还是得到了证实。根据海外爆料博主 @Joe Prosser 在推特上披露的消息称，今年的新款 iPhone 确有四款机型，内部代号分别为 D52G,D53G，D53P 和 D54P，全部采用了小刘海设计和搭载 A14 处理器，但只有 D53P 和 D54P 会搭载 LiDAR 激光雷达扫描仪。同时还有国内网友的消息称，iPhone 12 系列全线将标配高通 X55 基带芯片。

特斯拉股价大涨逾 7.5%，投行杰富瑞上调其股票评级至买入

腾讯证券 4 月 7 日讯，杰富瑞集团的分析师菲利普·豪乔斯周一发布研究报告，将电动汽车制造商特斯拉的股票评级从 “持有” 上调到了 “买入”。截至收盘，特斯拉股价在早盘大幅上涨 7.55%，报 516.24 美元/股。在过去一个月时间里，特斯拉股价累计下跌了 32%，相比之下同期标普 500 指数下跌 16%。豪乔斯指出，尽管第一季度末由于新冠病毒疫情爆发而导致公司库存和应收账款受到了干扰，但特斯拉的资产负债表应该仍旧保持着 “稳健的状况”。他在报告中写道。

三星电子第一季度营收 447 亿美元 同比增长 5%

腾讯科技讯 据外媒报道，三星电子周二发布了该公司截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度初步财报。财报显示，三星电子第一季度营收为 55 万亿韩元（约合 447 亿美元），同比增长 5%；营业利润为 6.4 万亿韩元（约合 52 亿美元），同比增长 2.7%。三星电子在财报中并未披露净利润的相关数据。该公司第一季度的营业利润约为 6.4 万亿韩元（约合 52 亿美元），较市场平均预期低出 29.7%；营收为 55 万亿韩元，基本符合市场预期。按照计划，三星电子将于本月底发布正式财报。

华为在海外市场推出 Mate Xs 限量版，仅 3 百台、售价 1.8 万

华为联合新加坡时尚品牌 BONIA（波尼亚），在新加坡、马来西亚市场推出限量版 Mate Xs，售价 11111 马来西亚林吉特（约 1.8 万元），限量 300 台。据 BONIA 官网显示，限量版华为 Mate Xs 在马来西亚市场限量销售 300 台，官网仅为 30 台，货源非常稀缺。与普通版相比，限量版包装内包括 BONIA 定制的手机套及耳机套，将于 4 月 15 日发货。华为 Mate Xs 是旗下第二款折叠屏手机，延续前作的外折叠设计，升级麒麟 990 5G 处理器，并对铰链、屏幕进行了加强，使其更加耐用。国行 Mate Xs 的价格为 16999 元，所以这个限量版的价格并不算非常昂贵。至于 BONIA，是于 1977 年创立的新加坡皮具品牌，主要面向东南亚市场，定位轻奢。

瑞幸咖啡跌逾 18%，董事长陆正耀所质押股权爆仓

腾讯证券 4 月 7 日讯，在瑞幸咖啡的股东 Haode Investment Inc. 违约之后，根据一项 5.18 亿美元的保证金贷款安排，作为这项安排下的担保方，一个贷款人财团已经向作为担保受托方的瑞士信贷股份公司新加坡分公司发出指示，要求其就保证借款人在这项安排下之还款义务的抵押品行使贷款人的权利。截至收盘，瑞幸咖啡股价暴跌 18.40%，报 4.39 美元，此前一度跌 20.6%。借款人是由瑞幸咖啡董事会主席陆正耀的家族信托控制的，该公司对陆正耀及其配偶有完全追索权。