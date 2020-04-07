菲律宾移动支付平台 Voyager Innovations 近日宣布，将获得 1.2 亿美元融资。这笔融资的承诺投资方均为其现有投资者，包括腾讯、KKR、PLDT（Voyager 母公司）、IFC、IFC 亚洲新兴基金（Emerging Asia Fund）等。随着新冠疫情为无接触的数字金融服务带来的机遇，Voyager 表示，新的资金将会用于推进旗下数字钱包平台 PayMaya 的进一步发展。

据了解，Voyager 在此之前已获得 2.15 亿美元融资，投资方均为本次资方，且当时这笔融资也使得 PLDT 对 Voyager 的持股比减少到了 50% 以下。

成立于 2013 年的金融科技巨头 Voyager 旗下拥有电子钱包 PayMaya、市场营销服务平台 Hatch、借贷服务 Lendr、汇款平台 SMART Padala 等多个服务品牌。其电子钱包服务 PayMaya 于 2015 年推出，包括在线支付及扫码付款等功能。Voyager 表示，PayMaya 不仅支持面向个人的支付款服务，同时也向政府机构和社会服务机构提供数字支付服务。

值得一提的是，本次新融资的注入也将使得该平台继续与 Mynt 旗下数字钱包 GCash 加注竞争，而 Mynt 此前曾获得阿里旗下蚂蚁金服的投资及技术支持。