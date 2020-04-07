一位以色列小伙，打印了 300 份马云防疫手册，在以色列辗转多家医院发放，并向国人传播中国防疫知识。这条视频自从 3 月 22 号发布以来，已经超过了 1379 万次播放，评论过万，登上了微博生活日榜榜首，还获得了马云本人的回复，这位小伙也被阿里巴巴官方认证为马云的朋友。

歪研会的联合创始人方晔顿兴致勃勃的说起这件事。没错，这条视频是他们做的，视频中的以色列小伙也就是歪研会的另一位联合创办人高佑思。据了解，歪研会于 2017 年在北京成立，是一家跨文化视频内容生产机构，旗下拥有 “歪果仁研究协会”“万国土特产”“YChina” 等新媒体矩阵账号，在微博、B 站、抖音及 YouTube、Facebook、Instagram、Tik Tok 等平台拥有超过 7000 万关注者。

在此之前，作为资深球迷的方晔顿曾创办了自媒体 “ 唯喔 fanTV” 上线, 以短视频和直播的形式传递来自海外的球迷体验。经过几年的发展，方晔顿积累了一些海内外资源，不过，体育内容传播的范围比较有限。2017 年，正值短视频爆发的时机，方晔顿和之前做唯喔 fanTV 而聚在一起的三位伙伴，高佑思、张希曼、刘祺讨论时意识到短视频未来的潜力，同时基于对海内外文化传播的了解，他们认为中国文化和国外之间仍有文化壁垒，甚至对于国人存有刻板印象。“我们希望让更多的外国年轻人了解中国当下的发展，也让中国年轻人能够理解在世界发展背景下中国处在的位置，这是我们这些年轻人应该有的担当。” 方晔顿讲到创办歪研会的初心。

“内容精良化、知识化、垂类化、全球化，就是我们对内容的要求。” 理工科出身歪研会团队为其内容制定了 “三级火箭” 和二维坐标。所谓三级火箭，主要包含以 “歪果仁视角下的中国” 为主线的视频内容，例如街头采访外国人和国内的 vlog，主要以搞笑、轻松为主；以 “海外产品和知识” 为主线的垂类视频内容，如万国土特产和海外 vlog，偏向于普及知识和带动消费；及以 “助力中国出海” 为主线的外文视频内容，主要采访中国人对于价值观的看法。而二维坐标是检验公司内容的坐标轴，纵轴是从广度到深度、横轴是从外国到中国。“我们会把所有的内容，放在二维坐标里面，看看是不是在四个维度上是不是都有布局，尽量保证内容全面。” 方晔顿说。

据其介绍，歪研会在过去三年间推出了包括《自从这群歪果仁来了中国后》街头采访、《别见外》生活体验、《实地探访香港》等一系列帮助边缘群体发声，帮助缓解社会偏见、消除刻板印象的原创主题视频节目。“YChina” 也成为 Facebook 平台上独树一帜的全面介绍中国的内容频道。

另外，歪研会还孵化并签约了超过 40 位 COL（Cultural Opinion Leaders）。他们分别来自以色列、美国、澳大利亚、西班牙、阿根廷、日本、泰国等多个国家和地区，覆盖包括美食、美妆、时尚、旅行等 10 多个垂直领域。其中包括高佑思、星悦、马思瑞、夏波波等粉丝超过 100 万的 COL。方晔顿透露，他们在选择签约 COL 时，除了需要他们了解喜欢中国文化的同时，也对于自己国家文化拥有自己的见解，他说：“我们不需要他们表现的多么夸张刻意的热爱中国文化，只是需要他们对于不同文化之间有丰富细腻的感知。”

在商业化模式上，歪研会目前营收来源以商业广告、电商及海外整合营销为主。团队曾服务包括 JEEP、Google、DJI、华为、天猫、京东、麦当劳、欧莱雅、通用电器公司等超过 300 个国内外品牌。自 2018 年末，歪研会业开始布局包括电商售卖和知识付费在内的更多的商业路径。日前，歪研会已正式成为天猫国际电商内容战略合作伙伴，以直播、短视频等方式共同推广跨境电商业务。3 月 8 日，旗下主播 “贝乐泰” 初次直播获得了超过 80 万 GMV 及 3000 余件销售转化。方晔顿介绍，歪研会未来电商的途径主要分为全球卖和全球买两个方向。与此同时，歪研会团队也在打造在线付费英语课程。

今年 3 月 20 日，歪研会宣布完成了总额为 2000 万人民币的 A 轮融资，领投方为新浪微博，国内知名投资机构参与跟投。方晔顿表示，下一步公司计划扩大 1 倍的团队规模，重点招募内容、电商、出海相关的优秀人才，签约更多具备全球化认知和表达力的中外博主。