vivo 在市场上一直抓住时尚的脉搏，而这次的 5G 新机 vivo S6 依然是满满的潮流基因。在 S 系列主打的外观和自拍之外，音乐基因继续保留，vivo S6 还升级了视频拍摄和游戏上的表现。

我们先来看外观设计。一眼就可以看到其优美的线条。外观工艺上，拿到的这款有一种朦胧的美。天鹅湖配色有点羽毛的主调，整体偏白色机身中还点缀着淡淡的紫色渐变，营造出轻盈的声乐之美。这款是为女性用户打造的配色，特别采用注塑贴膜工艺，维持观感上的通透，同时附带磨砂纹理质感，显示出一种优雅。

和众多后置多摄相机模组设计不同的是，S6 采用了奥利奥四摄。包括 4800 万超清主摄、800 万像素超广角、200 万像素景深虚化和 200 万像素微距镜头。支持后置超级夜景、EIS 视频防抖以及人眼追焦等功能。超广角镜头拥有 800 万像素，并且支持 112°超广角拍摄，超广角在构图上的优势使得拍摄选择更为灵活。

前置方面，vivo S6 搭载了一颗 3200 万像素的超高清摄像头，这也是目前行业内顶级的配置。同时，vivo S6 拥有优化升级的 5 重超质感美颜 2.0、人像多风格 2.0，以及全新的超级夜景自拍、屏幕柔光环等功能。

拍照效果方面，在光线充足情况下，可以拍到非常好的照片，成像速度快。其在夜间的摄影表现比较到位，可以拍到很锐利的画质，对于景物和灯光，建筑线条的勾勒都很清晰。微距模式下，对焦速度很快，背景模糊的涂抹也符合预期，拍的的景物照片效果极佳。

在网络方面。vivo S6 搭载的 Exynos 980，是由 vivo 和三星联合研发的双模 5G SoC 芯片，首次采用新一代的 Cortex A77 CPU 架构，较 A76 架构同频性能提升约 20%，确保大容量数据的快速处理。更重要的是，作为双模 5G SoC，Exynos 980 支持 SA/NSA 双模 5G。

系统方面。vivo 的智慧场景，在不同的场景里，它可以给你更多方便的服务，在运动的时候，除了帮我们记录步数数据外，还会帮我们生成运动周报，定制目标服务，让我们能更加科学适宜的运动，在息屏的时候，我们无需解锁就能看到航班动态，同时它也能智能的帮我们抢票，预定、购买车票等。

vivo S6 搭载 Multi-Turbo 多涡轮加速引擎，重磅功能在于应用运行时的预加载功能，能提升底层的编译效率，使安卓系统的响应更为迅捷。此外，游戏魔盒可以进行游戏倒计时以及游戏助手等功能；游戏助手在玩游戏的时候，我们可以开启游戏助手来屏蔽通知、拒绝来电、屏蔽智慧按键、开启 4D 游戏体验等等。

在充电方面，vivo S6 标配了一个 9V/2A 快充头，30 分钟能充入约 40% 电量。这对于年轻人来说，可以解决电量的使用焦虑，当然续航力也符合预期。

春天的季节已经到来，到处洋溢着勃勃生机。这款 vivo S6，拥有极佳的颜值，完善的 5G 支持，高端的性能配置，快速的充电体验，不错的价格定位（8G+128G 版本的售价为 2698 元，8G+256G 版本售价 2998 元），应该能够收获市场中不少爱美的用户。