爱奇艺否认做空股价收涨 3.22%

4 月 8 日，做空机构 Wolfpack Research 发布研究报告称，爱奇艺涉嫌通过会计手段虚增营收和夸大用户数量。盘中爱奇艺股价一度跌超 14%，随后股价震荡回升，截止收盘，爱奇艺股价上涨 3.22%，报 17.3 美元。

Wolfpack Research 在其网站上发布报告称，爱奇艺早在 2018 年 IPO（首次公开招股）之前就存在欺诈行为，而且此后也一直在这样做。在 Wolfpack Research 发布该报告之后，另一家卖空公司浑水（Muddy Waters）也做空了爱奇艺。

据 Wolfpack Research 称，爱奇艺 “将用户数量夸大了约 42% 至 60%。此外，爱奇艺还夸大了公司开支，以及购买内容、其他资产和收购的价格，“以烧掉不存在的虚假现金，向审计师和投资者隐瞒欺诈行为”。

Twitter 创始人捐献 10 亿美元抗击新冠病毒

4 月 8 日，据外媒报道，兼任移动支付服务 Square 和 Twitter CEO 的杰克·多西（Jack Dorsey）称，他将兑现 10 亿美元 Square 股票以支持新冠病毒疫情的救援工作，而在疫情结束之后，剩余资金则将被用于资助其他事业。

多西发布一系列 Twitter 消息称，在新冠病毒大流行结束之后，他将把钱捐给全民基本收入（UBI）和女童健康及教育等事业。他称其之所以会兑现 Square 股票而非 Twitter 股票，是因为他持有的 Square 股票更多。多西表示，他将逐步兑现股票。多西还在 Twitter 消息中附上了一个公开 Google Doc 文件的链接，供人追踪捐款流向哪些组织。

Facebook 面向情侣发布新聊天应用

4 月 8 日，据国外媒体报道，Facebook公司于本周二发布了一个名为 “Tuned” 的即时消息应用，该应用针对的是夫妻和情侣用户，让两者之间可以进行聊天、分享照片和音乐，并且还有一个记录重要时刻的时间线功能。

Sensor Tower 的数据显示，当前这个应用只有 iOS 版本，而且只在美国和加拿大的 App Store 应用商店中可以下载。Sensor Tower 表示，当前这个应用在美国 App Store 社交网络应用类别内排名第 872 位；在加拿大 App Store 社交网络应用类别内排名第 550 位。

腾讯总裁减持腾讯 60 万股 套现近 2.3 亿港元

4 月 7 日晚间消息，港交所权益披露显示，刘炽平于 4 月 1 日，以每股平均价 378.718 港元（下同），减持腾讯60 万股，套现 2.27 亿港元。减持后，他仍持有 5599 万股腾讯。

亚马逊要求仓库员工彼此保持 1.8 米距离

美国全国广播公司财经频道 6 日报道称，亚马逊要求其仓库员工彼此保持 6 英尺 (约合 1.8 米) 的距离，若未能遵守该规定，第一次发送书面警告，第二次则直接开除。

亚马逊零售业务负责人克拉克上周表示，他们使用 “顶尖机器学习技术”，利用内部摄像头系统来探测能够改进社交距离的地方。报道称，亚马逊的这项规定被质疑是 “公报私仇”，借机打击 “不听话” 的员工。亚马逊上月底以 “违反安全距离规定” 为由解雇了纽约斯坦顿岛仓库的一名员工，该员工此前参加过罢工，抗议公司抗疫不力。亚马逊在美国约有 20 个仓库发生感染，其中一仓库感染 10 人。据报道，亚马逊正考虑对员工进行病毒检测，降低仓库感染风险。