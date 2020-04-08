中国移动、中国电信、中国联通今日联合举行线上发布会，共同发布《5G 消息白皮书》（via 新浪科技）。《白皮书》阐述了 5G 消息的核心理念，明确了相关业务功能及技术需求，提出了对 5G 消息生态建设的若干构想。

5G 消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。对于个人用户而言，5G 消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

对于企业而言，5G 消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。例如，在与 12306 的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

此外，5G 消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式。

全球移动通信系统协会 GSMA 已计划将 5G 消息纳入 5G 终端必选功能。未来，用户更换 5G 手机或将现有 4G/5G 手机升级，即可便捷使用 5G 消息服务。

中兴、华为、小米、三星、OPPO 等均表示会支持 5G 消息业务。中兴通讯表示，愿与三大运营商一起，推动 5G 消息成为最快落地的 5G+ 业务应用。华为表示，将持续与运营商保持消息领域的长期沟通与合作，共同做大 5G 消息市场。小米手机后续将在所有 5G 机型支持 5G 消息，积极推动 5G 消息产品商用。三星正基于运营商最新规范开发 5G 消息业务，计划今年内对 5G 手机全面支持。OPPO 表示愿携手三大运营商及其他终端厂商，从用户出发，普及 5G 技术及相关应用。vivo 将通过 5G 消息进行信息体验升级，给用户带来全新的通讯服务体验。