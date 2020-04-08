Facebook 似乎已不满足之前推出的约会功能，于是该公司现在直接发布了一款专为情侣而设的应用程序。这款名为 Tuned 的应用来自脸书的 New Product Experimentation 团队，它鼓励情侣之间建立彼此之间的亲密社交网络。

正如 The Information 所发现的，Tuned 目前仅提供 iOS 版，情侣之间可以分享自己的心情、音乐并创造数字剪贴簿。该应用可连接到 Spotify 进行音乐共享，情侣们可以互发照片、便笺、卡片和语音备忘录。应用是免费的，似乎不需要 Facebook 帐户，但用户必须要遵守 Facebook 的数据规则，这意味着用户提供的数据可被用于广告追踪。

看起来这款应用在功能上与常见的消息应用并无太大差别，只是说，如果你和你的另一半想找一个没有干扰的地方建立亲密社交圈，它或许是一种选择。

去年夏天成立的 NPE 团队此前打造了一款模因（meme）制作应用，以及一款与 Pinterest 相似的应用。不过这些产品都没有得到 Facebook 的大力推广，毕竟它们都是实验性的。因此可以推测，Facebook 也不会花什么力气来推 Tuned。