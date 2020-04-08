华为今天通过一场线上发布会公布了主打摄影的 P 系列手机最新成员。

P40 Pro/Pro+ 采用 6.58 英寸挖孔屏，刷新率达到 90Hz，自拍相机被放置在前脸的胶囊形打孔中。手机四角呈凸起状，“四曲面” 屏幕四周则稍微 “下沉” 一些，侧面看上去四个角有点 “虎牙” 的感觉。P40 的屏幕要小一圈，为 6.1 英寸。P40 系列正面没有话筒，而是运用了磁悬屏幕发声技术，屏幕指纹当然也没有缺席。另外，P40 的防护等级为 IP53，另外两机型为 IP68。

相机部分，P40、P40 Pro、P40 Pro+ 分别搭载三摄、四摄和五摄。三款机型都拥有 5000 万像素超感知主摄，P40 还有 800 万像素 3 倍光学变焦镜头和 1600 万像素超广角镜头；P40 Pro 外加 1200 万像素 5 倍光学变焦镜头、4000 万像素超广角电影镜头和 ToF 深感镜头。

P40 Pro+ 则是在 P40 Pro 的基础上加入 800 万像素 3 倍光学变焦镜头，并将 1200 万像素 5 倍光学变焦镜头换为 800 万像素 10 倍光学镜头。变焦方面，P40 Pro+ 可实现 10 倍光学、20 倍混合变焦和最高 100 倍数码变焦。

P40 全系配备超大尺寸 RYYB 超感知传感器、全像素八核对焦、AI AWB 精准色温和华为 XD FUSION 图像引擎，华为表示在各种照明条件下照片也能呈现超清细节。功能上，P40 系列支持通过 AI 抹掉照片中的路人以及玻璃等表面的手机（和手）的反光画面。

P40 系列的自拍相机为 3200 万像素，支持面部解锁、智能手势操控等。视频拍摄支持 4K 60fps，ISO 最高 51200，还可以拍摄 7680fps 的慢动作视频。

来到内部，P40 系列采用的是麒麟 990 5G SoC，支持双 SIM + eSIM、Wi-Fi 6。P40 Pro/Pro+ 电池容量 4200 mAh，支持 40W 有线快充，其中 P40 Pro + 配合专属充电底座可实现 40W 无线充电。P40 Pro 支持 27W 无线充电；P40 的电池仅 3800mAh。全系均支持无线反充。

系统为最新的 EMUI 10.1，带来更自然的交互动画，支持 Always-on 屏幕显示模式，内置华为最新 AI 语音助手 Celia。华为称未来会在更多国家和地区推出该服务。

在发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东介绍道，华为 HMS 服务已覆盖 170 多个国家，月活跃用户超过 4 亿，并且已经有 130 多万开发者正在为其开发应用。

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P40/P40 Pro 有亮黑色、零度白、晨曦金、冰霜银、深海蓝五种配色，P40 Pro+ 则提供纳米级陶瓷白/黑两种颜色。发售信息方面，华为 P40 仅提供 8GB RAM+128GB 存储空间版本，售价 799 欧元，P40 Pro 售价为 999 欧元（8+256），两款机型都将在 4 月 7 日发货。P40 Pro+ 提供 8+512 版本，价格是 1399 欧元，定于今年 6 月开卖。另外，华为还推出了多款手机保护套，包括水晶套、游戏保护套和防水保护套等。

4 月 8 日 21:39 更新：国行 P40 Pro 分 8GB RAM +128GB 存储空间、8+256、8+512 三个版本，价格分别是 5988 元、6488 元、7388 元；P40 6+128、8+128、8+256 版本价格对应 4188 元、4488 元、4988 元。两种版本现已可以订购。P40 Pro 限量套装版要价 6888 元，套装内含白色手机一台（8+256），4 月 8 日 22:00 开售。

原文发表于 2020 年 3 月 26 日 22:58