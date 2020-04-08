英国数据隐私平台 Privitar 近日宣布，完成 8000 万美元 C 轮融资。本轮融资由华平投资领投，Accel、Partech、IQ Capital、Saleforce Ventures、ABN AMRO Ventures 等参投。公司表示，这笔资金将用于旗下平台的进一步研发、团队扩招，以及国际化扩张等方面。

据了解，本次 C 轮融资距 Privitar 的 B 轮不到一年间隔。去年 6 月份，Privitar 获得了由 Accel 领投的 4000 万美元融资。根据 Crunchbase 数据显示，Privitar 目前共计获得超过 1.43 亿美元融资。

成立于 2014 年的 Privitar 主要通过旗下数据隐私平台帮助客户对数据项目集成隐私保护策略，使客户公司在从数据中获取价值信息的同时避免侵犯用户个人隐私。 公司目前在伦敦、波士顿、新加坡均设有总部。Privitar 称，目前已同汇丰银行、花旗银行、英国国家卫生局、阿斯利康等知名客户展开数据隐私保护的管理合作。

根据 Privitar 提供的数据显示，去年，Privitar 的年度经常性收入同比增长三倍以上，且全球员工总数也增加了 80%，达到 140 多名。