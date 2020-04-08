到目前为止我们仍然不清楚 PlayStation 5 的外观，不过索尼今天公布了下一代主机的手柄——DualSense。这款新手柄的外观设计与之前几代 DualShock 的有极大不同。乍一看，不得不说还真是需要一些时间来适应它啊。

DualSense 内置先前公布的触觉反馈和新的 “自适应扳机键”，可针对不同游戏效果调整扳机键的阻力。还有一个集成的麦克风（这是索尼游戏手柄的首次），以及 USB-C 接口。

手柄中间的分享按钮也已被重命名为 “创造”（create）按钮，它将为 “玩家创造史诗般的游戏内容与世界共享提供新途径。” 索尼承诺将在发布前夕公布更多这方面的细节。

与 PS4 的 DualShock 4 相比，DualSense 上的某些按钮也进行了一些微调。例如，PlayStation logo 按钮由原本的圆形变成了 PS 徽标的实际形状。

DualShock 4 的部分功能在 DualSense 上得到了保留，如中央位置的触摸板和发光条（由触控板顶部/手柄前端移至触摸板左右两侧）。另外，D-pad 和左右摇杆的设计、位置依旧与 DualShock 4 的保持一致。

有关 DualSense 的更多详细信息（比如单独购买的价格、是否会提供其他配色），可能会在 PlayStation 5 于秋季发布时一同公布。