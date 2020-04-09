苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.4 补充更新，重点提升了 Mac 的稳定性和安全性。

苹果上周推送了 macOS Catalina 10.15.4 更新，带来了 iCloud 云盘文件夹共享、Apple Music 歌词实时显示等功能。但更新后有用户开始抱怨系统稳定性差，这次的补充更新旨在解决相关问题。

macOS Catalina 10.15.4 补充更新修复了运行 macOS Catalina 10.15.4 的 Mac 电脑无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 通话的问题；解决了可能重复收到提示输入 Office 365 帐户密码的问题；修复了 MacBook Air（视网膜显示屏，13 英寸，2020 年推出）在使用 “设置助理” 过程中或断开并重新连接 4K 或 5K 外部显示器时可能死机的问题；解决了 Mac 的 USB-C 端口可能无响应的问题。

另外，苹果也推送了 watchOS 6.2.1，修复了运行 watchOS 6.2 的 Apple Watch 无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 通话的问题。

顺带一提，iOS 13.4.1 和 iPadOS 13.4.1 于昨日发布，同样解决了 FaceTime 通话问题。