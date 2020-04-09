百度 Apollo 今日正式对外发布 “ACE 交通引擎”，这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，百度 “ACE 交通引擎” 依托百度多年在人工智能、自动驾驶、车路协同方面的积累和实践，集自动驾驶生态和百度 AI 能力全力赋能城市交通。

百度 “ACE 交通引擎”（Autonomous Driving、Connected Road、Efficient Mobility，即自动驾驶、车路协同、高效出行））采用 “1+2+N” 的系统架构，即 “一大数字底座、两大智能引擎、N 大应用生态”。其中一大数字底座指 “车”、“路”、“云”、“图” 等数字交通基础设施，包括小度车载 OS、飞桨、百度智能云、百度地图；两大智能引擎分别是 Apollo 自动驾驶引擎和车路协同引擎；N 大应用生态，包括智能信控、智能停车、交通治理、智能公交、智能货运、智能车联、智能出租、自主泊车和园区物种等。

目前，百度 “ACE 交通引擎” 综合解决方案已在北京、长沙、保定等 10 余个城市落地实践。

完整介绍百度 “ACE 交通引擎” 的《Apollo 智能交通白皮书》也同步在 Apollo 官网发布。