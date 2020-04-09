哔哩哔哩（B 站）宣布获得索尼 4 亿美元战略投资，双方将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。

索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购 B 站新发行的 17310696 股 Z 类普通股。购买价格为每股 Z 类普通股 23.1071 美元，相当于每份 B 站美国存托股份（ADS）23.1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有 B 站已发行股份总额的约 4.98%。

对于此次合作，B 站董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们很高兴与全球娱乐和科技领域的领导企业索尼公司达成合作。此次战略合作将有助于我们为用户带来更优质的内容和更好的服务体验，特别是在动画与游戏领域。我们期待能与索尼在更广阔的领域共同携手，满足用户不断增长的文化和娱乐需求。”

B 站和索尼在动画、游戏、音乐等多个领域的业务合作由来已久。从 2014 年起，B 站与索尼全资子公司 Aniplex 在动画版权采购方面展开了多项合作，并于 2016 年宣布独家代理 Aniplex 旗下移动游戏《命运-冠位指定》（Fate/Grand Order)。本周早些时候，B 站还宣布与索尼音乐达成战略合作，用户可以在 B 站观看索尼音乐旗下曲库 MV。

此轮融资是 B 站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资。2018 年 10 月，B 站获得腾讯 3.2 亿美元投资；2019 年 2 月，阿里巴巴宣布入股 B 站。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。