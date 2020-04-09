近日，为响应国家卫生健康委员会相关要求，华米科技与钟南山院士领衔的广州呼吸健康研究院/国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、广东省南山医药创新研究院正式签署了合作框架协议。三方将基于华米科技腕部可穿戴技术及人工智能算法的积累，利用国家呼吸系统疾病临床医学研究中心呼吸健康大数据平台，联合开展 “新冠肺炎出院后随访及康复管理” 项目，对意愿参与该项目的患者进行运动、睡眠、心率及康复预后等方面的综合管理。此外，还将对流行性疾病预测、预警系统建立专项、开展联合攻关。

广州呼吸健康研究院副院长、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心副主任郑劲平教授表示，新冠肺炎患者的出院后随访、康复促进任务艰巨。华米腕部可穿戴传感技术、海量历史人体数据、人工智能算法等方面优势，可以为该项目的开展提供有力的支持和保障。

基于新冠康复管理项目及既往慢性阻塞性肺疾病领域的合作基础，三方签署框架协议，将成立 “腕部智能可穿戴联合实验室”，就呼吸系统疾病、流行性疾病等方向开展联合攻关。华米科技创始人、董事长兼首席执行官黄汪表示，也希望通过 “医（医疗机构）研（研发单位）企（企业）” 协同的模式，共同推进智能可穿戴产品在呼吸健康管理的应用研究和成果转化。

广州呼吸健康研究院创建于 1979 年，在钟南山院士的带领下，其战略定位是面向国家呼吸疾病的重大需求，瞄准国际呼吸疾病领域临床与基础研究的前沿，已建成国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、呼吸疾病国家重点实验室、国家临床药物试验机构（呼吸专业）等国家级科研平台。

自新冠疫情暴发以来，华米科技除了捐助 1150 万元的物资和基金之外，还利用自身技术，有针对性地为抗击疫情提供支持，推出 “米动健康助手小程序”，提供新冠肺炎症状自测功能，帮助民众提前甄别和预防新冠病毒。

华米科技还研发完成针对新冠肺炎疫情下医护人员心理问题的智能减压手表，并送达武汉医护人员手中。目前，华米科技正在开展新冠肺炎康复关爱计划，帮助患者更好的康复和健康管理。此外，华米科技也在积极探索通过大数据和人工智能技术，助力流行性疾病趋势的分析和预测，并建立大数据流行病预警系统。