启明创投今天宣布完成第七期美元基金募资，新基金规模为 11 亿美元，专注于医疗健康和 TMT 两个领域的早期投资。

第七期美元基金由启明创投主管合伙人邝子平（Duane Kuang）、梁颕宇（Nisa Leung）、胡旭波（William Hu）和 Gary Rieschel 领导，投资和管理团队分布于上海、北京、深圳和香港。基金将投资于生物医药、医疗器械、基因诊断、医疗服务，信息技术、人工智能、企业服务、消费互联网及电子商务等领域。

启明创投已经投资了 30 多家估值 10 亿美元以上的公司。此外，启明创投投资企业已有 35 家完成上市，其中包括小米集团、美团点评、哔哩哔哩、石头科技、泰格医药、再鼎医药、康希诺生物和启明医疗等；有 30 多家投资企业正在启动 IPO 进程。2019 年，启明创投进行了战略重组，以更好地 “为迎接其未来在中国的投资机会做准备”。

启明创投成立于 2006 年，先后在上海、北京、苏州、深圳、香港，西雅图、波士顿和旧金山湾区设立办公室。目前，启明创投旗下管理九只美元基金，五只人民币基金，管理资产总额超过 53 亿美元。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。