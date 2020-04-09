印度在线互动教学平台 Vedantu 近日宣布，获得1300万美元C1轮融资。本轮融资由联想旗下投资机构君联资本领投，Omidyar Network 参投。据了解，君联资本在本轮中提供了 1000 万美元资金，其余部分由 Omidyar 提供。有媒体表示，目前 Vedantu 正在寻求在印度二三线城市的扩张。

而就在今年二月，Vedantu 获得了纪源资本领投的 2400 万美元C+轮融资，加上去年 8 月份获得的由老虎环球基金领投的 4200 万美元C轮融资，该公司的 C 轮融资额度达到了 6600 万美元。Vedantu 在当时表示，这笔 C+融资将用于加强品牌建设，并将覆盖人群扩展至 4 到 10 岁群体。

Vedantu 由 Vamsi Krishna、Anand Prakash、Pulkit Jain 于 2011 年联合创立，通过旗下手机应用程序为 12 至 18 岁学生提供一对一及一对多式实时互动教学服务，内容范围涵盖当地所有主流科目。Vedantu 指出，其免费课程的月访问量超 2500 万，每年新增付费用户通常为 5 万名左右，但在去过的 10 天内便呈现出了 10 万新用户的增长。

与此同时，当地另一家在线辅导平台 Lido Learning 也于近期获得了由 BAce Capital 领投的 750 万美元B 轮融资，后者是一家由蚂蚁金服支持的风投机构。平台 Lido Learning 表示，自印度对学校实施封校停课政策后，该平台的用户获取量也呈现了 2 倍增长。