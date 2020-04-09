摩根大通：今年 iPhone 销量将下滑 10% 将其目标价下调至 335 美元

腾讯科技讯 据外媒报道，投资公司摩根大通将苹果股票目标价下调至 335 美元，原因是新冠病毒疫情和门店关闭预计将对苹果的利润产生比之前预测更大的影响。摩根大通预计，门店关闭将扰乱第二季度的需求，由于测试问题，“iPhone 12” 可能会略微延迟推出。由于冠状病毒大流行的持续影响，摩根大通分析师萨米克-查特吉 (Samik Chatterjee) 正在调整他对 “新常态” 的预期。在一份致投资者的报告中，他 “大幅” 下调了苹果公司今年第二季度的销售预期。

三星不受疫情影响开始准备 Note 20 和新款折叠屏手机：最快 8 月份亮相

4 月 9 日消息，据韩国媒体报道称，疫情并没有阻挡三星手机推新的步伐，其预计在今年 8 月份推出 Galaxy Note 20 系列手机和 Galaxy Fold 2 。据行业人士透露，三星从本周开始已经着手准备 Galaxy Note 20 的发布会，目前计划是 8 月份推出，一同亮相的还有 Galaxy Fold 2，虽然疫情影响，但三星没计划推迟发布这两新机，其考虑将发布会搬到网上举行。除了自己加码折叠屏手机外，三星还在积极的向一些手机厂商兜售自家的折叠屏方案。据产业链透露，小米、OPPO、一加、vivo 甚至是华为都在积极测试三星提供的折叠屏方案。

特斯拉将推全自动驾驶新功能，预计将在 7 月 1 日再次涨价

美股研究社 4 月 9 日消息，日前，特斯拉 CEO 马斯克在推特上表示，全自动驾驶套件预计将在 7 月 1 日再次涨价，目前特斯拉自动驾驶套件的价格为 7000 美元。马斯克表示，公司在未来几周内会推送 Autopilot 的自动识别红绿灯及停车标志识别的新功能，该功能最快将从第三季度上线并推广至全球。此外，除了此次即将更新的检测交通信号灯和停车标志等功能，特斯拉还在推进新一轮的软件升级。据 Electrek 报道，特斯拉正在开发新版本的启动模式，也就是 “猎豹姿态”，该模式可以使 Model S 和 Model X Raven 性能版实现全功率起步。

华为智慧屏 X65 发布：售 24999 元 对标三星索尼旗舰

网易数码讯，4 月 8 日消息，在今晚的 2020 华为春季新品发布会上，除了备受关注的华为 P40 系列手机行货价格公布之外，华为智慧屏系列也同台全球首发画质体验可对标索尼三星旗舰电视的新品– 华为智慧屏 X65，官方售价 24999 元。今年，华为则是在 V 系列基础上，全力打造一款不仅拥有超高硬件规格，而且在智慧交互、多场景联动等软件体验进一步升级的旗舰新品，于是就有了我们今天看到的华为智慧屏 X65，目前仅提供 65 英寸一个版本。

WeWork 特别委员会针对软银停止收购提起诉讼

新浪科技讯 北京时间 4 月 7 日晚间消息，据国外媒体报道，WeWork 董事会下属的特别委员会今日宣布，已对软银停止收购 WeWork 的决定提起诉讼。WeWork 在起诉中称，软银及其附属公司违反了 “Master Transaction Agreement” 协议规定，未能完成 MTA 计划的收购要约。WeWork 还称，软银的不当行为既构成了违约，也违反了对 WeWork 少数股东的受托责任。MTA 于 2019 年 10 月 22 日公布，并于 2019 年 12 月 27 日修订。