哔哩哔哩获索尼 4 亿美元战略投资

哔哩哔哩（B 站）宣布获得索尼 4 亿美元战略投资，双方将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。

索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购 B 站新发行的 17310696 股 Z 类普通股。购买价格为每股 Z 类普通股 23.1071 美元，相当于每份 B 站美国存托股份（ADS）23.1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有 B 站已发行股份总额的约 4.98%。

爱奇艺、腾讯视频、喜马拉雅等因会员权益问题被约谈

近日，浙江省消费者权益保护委员会根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、搜狐视频、腾讯体育、PP 视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓 FM 两大音频平台的会员消费体验结果，对存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

在约谈会上，喜马拉雅、腾讯视频和芒果 TV 的代表均回应已着手整改相关问题。

传音旗下两大品牌同力跨界智能电视 将登陆印度市场

据印度当地媒体 BGR India 报道，中国智能手机制造商传音集团宣布旗下两大品牌 Tecno 和 Infinix 都将推出各自的智能电视产品，并先后登陆印度市场。有消息显示，Infinix 智能电视将在网上销售，而 Tecno 智能电视将在线下市场销售。

到目前为止，印度的智能电视市场被被按包括小米在内的极少数品牌所主导，但是其榜首地位也遭到多家竞争者挑战，现在，Tecno 和 Infinix 宣布入场，向小米的市场地位发起进攻。

百度 Apollo 发布全栈式智能交通解决方案 “ACE 交通引擎”

百度 Apollo 今日正式对外发布 “ACE 交通引擎”，这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，百度 “ACE 交通引擎” 依托百度多年在人工智能、自动驾驶、车路协同方面的积累和实践，集自动驾驶生态和百度 AI 能力全力赋能城市交通。

百度 “ACE 交通引擎”（Autonomous Driving、Connected Road、Efficient Mobility，即自动驾驶、车路协同、高效出行））采用 “1+2+N” 的系统架构，即 “一大数字底座、两大智能引擎、N 大应用生态”。

iOS 14 代码曝光新功能：无需完全下载就能预览应用

据外媒 9to5mac 报道，苹果正在研究一种 “预览”App 的新方式，这个功能可以让用户可通过扫描二维码的方式体验某款应用程序的部分功能。

在 iOS 14 代码中发现了一个新的 API，内部称为 “Clips”。这个新的 API 可以让开发者在没有安装应用的情况下也能提供互动和动态内容。Clips API 与我们所接触到的 build 中的 QR Code Reader 直接相关，用户可以通过扫描一个与 App 链接的代码，然后直接从屏幕上出现的卡片上进行互动。