86 万份毛肚、38 万份虾滑、61 万份牛油锅底……口碑饿了么数据显示，在过去半个月的支付宝饿了么 “318 城市生活周” 期间，有超过 8 万家火锅店订单数量超过了疫情前，6 万余家奶茶店销量恢复到疫情前，甚至有所增长。

本地生活服务消费正在持续恢复，饿了么平台上大量商户已恢复到了疫情前的订单水平。口碑饿了么数据显示，“318 城市生活周” 期间，全国超过 8 万家火锅店订单数量超过了疫情前，6 万余家奶茶店销量恢复到往日水平，甚至有所增长。从到店消费的情况来看，火锅订单增长十倍，烧烤订单增长近七倍，奶茶订单翻两倍。

据口碑饿了么介绍，“318 城市生活周” 期间，消费者通过外卖下单了 166 万杯可乐、176 万串羊肉串和 96 万份荷包蛋；有趣的是，有 5.9 万份奶茶订单备注了 “高兴” 的字样，13 万份小龙小订单备注 “开心”，4.68 万份烧烤订单备注 “撸串幸福”。

而一向重视美食消费的广州人，这次则表现出了对家中宠物的关爱。口碑饿了么数据显示，广州人在 “318 城市生活周” 期间宠物消费增长近三倍，其中最贵一单汪星人外卖消费 2666 元，包含不同口味的咬胶磨牙棒、日本进口鳕鱼面片、美国产五谷三文鱼鸭肉蔬菜狗粮等物品。

疫情之下，到店消费遭受重创，如何快速找到出路，创造新的消费场景，成为众多商家考虑的首要问题。3 月 18 日，饿了么口碑合作品牌 “奈雪的茶” 正式开设天猫旗舰店，吸引近 8 万新粉关注，仅在口碑平台就有近 12 万份 “奈雪的茶” 代金券被买走。“经过这次疫情，我们认为新式茶饮行业应该具备更多元化的销售模式。” 奈雪的茶相关负责人表示。除了奈雪的茶，CoCo 都可、喜茶等也登陆天猫开设了旗舰店。

去年下半年阿里本地生活宣布 “新服务” 战略，全面赋能商户建设属于自己独立的 “数智中台”，会员、商品、交易、营销、结算等各个环节都有了真正意义上的数字化解决方案。这次 “318 城市生活周”，不少品牌商户就得益于此，经营效率大幅提升。口碑数据显示，通过 “数智中台”，德克士、永和大王、新石器烤肉、沪上阿姨、满记甜品新增了数万会员，老娘舅、满记甜品等 600 多个品牌都实现了堂食消费超 1000% 的增长。