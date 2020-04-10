近日，浙江省消费者权益保护委员会根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、搜狐视频、腾讯体育、PP 视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓 FM 两大音频平台的会员消费体验结果，对存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

相关问题与整改意见如下：

广告特权描述不清，涉嫌虚假宣传。省消保委明确提出禁止使用 “免广告”、“跳广告” 等容易误导消费者的绝对性宣传语；类似开屏广告等窗口，应在显著位置设置关闭键，确保一键关闭；会员权益中，以明确的、简单的方式描述广告特权，并以显著方式提示消费者。

自动续费扣款未提醒。省消保委要求网站在会员自动续费到期前 3 日内通过有效方式提醒消费者即将扣费，并得到消费者同意才能扣款。

默认勾选自动续费，开通容易取消难。省消保委建议有关网站取消默认勾选；不得通过技术手段引导消费者选择平台推荐选项，对选择项实现单页全显功能；设置一键开通服务时设置一键取消服务。

增设收费项目。省消保委表示有关视、音频网站应采取有效措施，切实解决多项收费、多头收费等 “吃相难看” 问题，确保会员服务透明、公平、诚信。

购买的付费节目不能全屏观看。省消保委提出经营者应按合同内容全面履行义务，否则应担责。

信息收集授权形同虚设。省消保委提出除国家法律法规规定的范围外，不得强制获取消费者个人信息；收集时应向消费者明示收集内容和使用范围。

充值金额固定，退余额渠道不通畅，且充值余额安卓、iOS 客户端不通用。省消保委要求网站向消费者提供可自由选择充值金额的渠道，使消费者所购买的项目和充值金额可以相互匹配；同时切实保障消费者的财产权和公平交易权，以显著的方式向消费者明示充值余额退款渠道，确保账户余额可及时退回。

部分视、音频网站中对安卓、iOS 消费者同片不同价，涉嫌价格歧视。省消保委表示各平台不得在价格上歧视消费者，进行区别对待，应保证消费者购买的服务价格一致。

个别 App 内广告导向 “微商”，且客服无法提供相应证明文件。省消保委提出应建立、健全互联网广告业务的承接登记、审核、档案管理制度；完善售后服务，为消费者提供便捷的投诉渠道。

在约谈会上，喜马拉雅、腾讯视频和芒果 TV 的代表均回应已着手整改相关问题。喜马拉雅表示会员到期自动续费这一问题，安卓用户可直接在页面取消，iOS 用户点击页面超链接也可取消。腾讯视频表示消费者信息授权后可设置关掉好友信息，同时隐私条款的公示将进一步保障消费者隐私权益。芒果 TV 表示将明确告知会员广告权益，包括一键关闭广告、跳过广告明细等。

浙江省消保委副秘书长韩志斌在会上表示，希望各视频、音频网站在 4 月 17 日前向省消保委提交整改方案及整改进度表，并认真落实。对于不积极整改的相关视、音频网站，省消保委将继续予以关注，并采取相应措施。