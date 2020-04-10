新加坡金融管理局（MAS）于本周四宣布，将延长数字银行牌照的发放评估周期。原定于今年 6 月份的申请成功通告将会延迟到今年下半年进行。MAS 表示，此举将使得数字银行牌照的申请方可以把资源和精力用于应对疫情影响，且 MAS 也得以去尽力确保货币和金融的稳定。

今年年初，MAS称收到了 21 份数字银行牌照申请，并计划在 6 月份公布申请成功者，申请成功者将得以在 2021 年中期展开营业。然而随着疫情影响的扩大，目前这一计划不得不因此推迟。

去年 6 月末，MAS 宣布开放5张新加坡数字银行牌照申请作为试点，以帮助没有银行业背景的公司在当地开展银行业务。5 张牌照包括 2 份全数字银行牌照及 3 份专门针对新加坡中小企业和其它非零售领域的数字批发银行牌照。

根据 MAS 在今年年初公布的 21 位申请者的名单，国内互联网巨头蚂蚁金服与小米金融也在申请之列，申请类型均为数字批发银行牌照。有媒体指出，本次，小米金融同尚乘集团、新能源集团、Funding Societies 建立了独家战略合作伙伴关系，以向 MAS 发出牌照申请。此外，雷蛇和Grab也参与了申请，二者申请类型分别为全数字银行牌照和数字批发银行牌照。