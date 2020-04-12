在本周，AutoNode.CN 继续跟踪最新的新能源车资讯信息，同时对部分车型做了深度报道和剖析。我们可以看到，到底在电动车领域已经开始全面发力，同时现代也开始通过 Prophecy 概念车展示对未来的思考。而极星做为扎根中国的新势力品牌，也展示了 Polestar Precept 的细节。