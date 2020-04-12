在本周，AutoNode.CN 继续跟踪最新的新能源车资讯信息，同时对部分车型做了深度报道和剖析。我们可以看到，到底在电动车领域已经开始全面发力，同时现代也开始通过 Prophecy 概念车展示对未来的思考。而极星做为扎根中国的新势力品牌，也展示了 Polestar Precept 的细节。
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电池 | 2030 年电池技术将朝着智能，可持续和化学中性发展
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平台 | 奥迪为 20 辆全电动车型展示 4 个独特的平台
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重磅 | 奥迪正式推出 e-tron Sportback，电池和动力总成和兄弟车型一致
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发烧 | 车主在网络分享街头赛车后，警察在德国扣押了宝马 i8
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新车 | 现代预言 Prophecy 概念车新照片出炉，信息再次引起关注
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新车 | 福特调整英国野马 Mach-E SUV 的价格
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技术 | DENSO 与 Tokyo Tech 建立 DENSO Mobility 合作研究中心
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充电 | 数据显示，需要大规模增加卡车充电和加油基础设施
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科技 | 全新 SEAT Leon 将成为该品牌的首款全联网汽车
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新车 | Polestar Precept 的更多细节透露，展望极星未来
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底盘 | ElectraMeccanica 宣布为单人 SOLO EV 推出新型高性价比铝制底盘
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前沿 | 加利福尼亚州批准 Nuro 的无人驾驶送货车路测
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新车 | 吉利体系的枫叶 30X 将的续航里程会达到 306km
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技术 | Karma Automotive 推出适用于 4 级自动驾驶货车的新 E-Flex 平台
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前沿 | 华为正在悄悄进入汽车行业，用的是 HiCar 解决方案
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新车 | 特斯拉 Model 3 国产长续航版本价格公布：33.905 万
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市场 | 新能源车 3 月销量井喷，特斯拉和蔚来都有满意业绩
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充电 | 梅斯和 INTIS 为电动踏板车提供感应式充电平台
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车载 | 日产汽车解释为何拒绝平板电脑式显示器
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技术 | 所有新 Vauxhalls 中的活性炭过滤器可帮助花粉症患者
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科技 | 宾利新 Flying Spur 配备触摸屏遥控器，可为后座乘客提供多种车载功能