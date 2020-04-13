目前约有 50 万孟加拉人，正通过电子钱包 bKash 领工资；到 2025 年，这将是当地蓝领支取工资的首选——近日，全球金融权威杂志《欧洲货币》把目光投向了孟加拉国的电子钱包 bKash，这个当地版 “支付宝”，正在中国合作伙伴的支持下，让当地没有银行账号的人也能够享受到普惠的金融服务，让该国企业家和雇员都能享受到数字经济发展的红利。

无独有偶，最近发布的《无现金支付如何帮助经济增长》报告中，美国波士顿咨询公司也积极评价了孟加拉国发生的变化：“依赖现金的经济体往往增长缓慢，会错失重大金融利好。相反，转用数字技术的经济体会更成功，这种转变可使国内生产总值每年增加 3 个百分点。”

拥有 1.64 亿人口的孟加拉国，如今为何会频频成为全球数字案例研究的焦点？是什么让 bKash 这个新兴创业公司，一步步成为孟加拉数字金融变革重的弄潮儿？来自中国的数字技术与经验分享，又如何改变了孟加拉国普通人的生活方式？

中国技术分享甚至比投资更重要

蚂蚁金服董事长井贤栋曾经表示，“我们非常希望与 bKash 这样的合作伙伴来分享技术经验”。2018 年，因为两家公司一致相信金融普惠对于小微企业和消费者的重要意义，孟加拉的电子钱包初创企业 bKash 拿到了支付宝的母公司——蚂蚁金服的投资。这是蚂蚁金服基于共同的普惠金融理念，通过分享技术和经验的方式在全球找到的第 9 个本地钱包合作伙伴。目前，支付宝及其钱包合作伙伴在全球已经服务超过 12 亿人。bKash 创始人兼首 CEO 卡马尔·夸迪尔（Kamal Quadir）指出，于蚂蚁金服的合作带来了 “ 世界对孟加拉国的信心”。

在获得蚂蚁金服战略投资不到 2 年的时间里，bKash 的用户数从 3000 万增长到将近 5000 万。要知道在一个 1.64 亿人口的国家里，1000 万新增用户的意义非凡，因为这些从 bKash 开始接触数字经济的用户里，约有九成之前从未和银行打过交道，更别说用上金融服务了。

不过，相比蚂蚁金服的投资，更有意义的还是来自中国的技术分享。与全球最大的数字生活方式平台支付宝合作，让夸迪尔的团队接触到了全球最先进的支付技术，这些技术由全球数千名最优秀的中国工程师提供支持。bKash 的本地团队，也由 2011 年员工不到 40 人，迅速成长为如今 1800 多名当地工程师的专业团队，充实了该国的数字技术人才。

当地团队正在因地制宜地把中国经验变成本地创新。例如，通过支付宝的技术，bKash 的用户注册流程变得更快更安全，这给了 bKash 面对竞争时拥能够大幅度的领先。以中国人习以为常的手机开户为例，到了当地就是实现起来就十分困难。通过支付宝的增强生物识别技术， bKash 大大简化了官方核身流程，瞬间可完成生物识别匹配。显著降低了普通人获得金融服务的门槛。

让监管有信心 和银行做朋友

在孟加拉国这样的发展中国家，像 bKash 这样的创业公司，可以用技术改变孟加拉的金融格局，这在当地创业圈里非常少见。

和中国数字金融的发展历史类似，起初 bKash 与传统银行的关系看起来似乎是对立的，但现在他们的关系却愈加亲密。bKash 让以前没接触过银行的人，可以通过 bKash 获取传统的金融服务，包括小企业贷款、收款和保险；同时，bKash 也开通了让客户把钱从传统银行账户转入电子钱包的功能。正如夸迪尔所说，“bKash 正在努力开发与所有银行打通的系统”。

来自达卡的当地专家萨列金·希梅尔（Salekin Himel）说：“曾经孟加拉国 1/3 的人口不被金融体系接纳，然而这种情况正在迅速改变。人们的消费行为正在发生变化，由于互联网人口的增加，各种电子服务的使用量也在大幅上升。”

孟加拉国财政部高级秘书阿沙杜尔·伊斯拉姆（Md Ashadul Islam）则表示，尽管数字化的热潮已经掀起，但至少 70% 的孟加拉国人口仍然完全没有使用过银行业务。“我们必须让没有使用过银行的人接入银行系统，以实现我们向发达国家迈进的梦想。”

目前，更宏观的金融系统效率已经是 bKash 更关注的主题。夸迪尔的团队，正在与当地央行和监管机构密切合作，计划让数以千万计的没有银行账户的当地人，能够使用不断增长的移动支付服务生态系统，无论是建立储蓄账户、收发资金还是支付商品和服务，其效率和可靠性在十年前是不可想象的。

“最主要的一点，我们提供的是受监管的服务。我们在这里建立的一切都是基于监管合规前提，对交易、账户数量的限制。所有这些东西都是在监管合规范围内提供的。” 夸迪尔在采访中强调，对于行业内的新兴创业公司来说，不仅需要 bKash 自身提高技术，还需要央行、监管机构和行业参与者共同制定、执行和遵守规则。

对此，当地央行方面也表示认同。孟加拉银行执行董事德布杜拉·罗伊（Debdulal Roy）说，新兴金融服务 “不能脱离央行管辖”。孟加拉国政策研究所主席扎伊迪·萨塔尔（Zaidi Sattar）则建议引入 “金融科技沙盒” 的概念，为金融科技企业测试新产品和服务创造空间，帮助孟加拉向上游市场迈进。

比如，孟加拉的社会保障体系就可以用到数字金融创新。社保体系约占政府预算的 14%。覆盖约 3200 万人。目前，政府社保的发放只有约 1.3% 是通过数字化方式，意味着移动金融企业有很大的成长空间。而现在每天处理大约 700 万笔交易的当地数字金融领头羊 bKash，就有能力承担这类业务。

从城市到农村 数字普惠更多孟加拉人

bKash 这个名字，来自于 “bikasa”，孟加拉语意思是繁荣、富裕。夸迪尔说：“bKash 背后的故事，就是把金融普惠通过数字工具的形式带入孟加拉。我们正在寻找新的方法，让有银行账户的人和没有银行账户的人合作起来。”

在此前孟加拉国的发展故事中，尤努斯创立的孟加拉乡村银行（ 格莱珉银行）应占有一席之地。上世纪 80 年代，尤努斯就开创和发展了 “小额贷款” 服务，专门提供给因贫穷而无法获得传统银行贷款的创业者，后来也因此获得了诺贝尔和平奖。

但是在 bKash 成立之前，孟加拉国依然还是一个以现金为王的国家。绝大多数人仍然生活在农村，三大城市达卡、吉大港和胡尔纳加起来，也只占全国人口的 10% 左右。所以长期以来，孟加拉国人要完成现金、交易和储蓄的步骤都很难，更不用说投资理财了。所以小微贷款对孟加拉国的农村家庭来说，到如今仍然至关重要。

现在，数字普惠金融的方式，将产生出比以前更颠覆性、更令人振奋的发展结果。世界银行官员曾到访达卡市郊区的阿舒利亚，研究在蚂蚁金服投资后，移动金融如何帮助孟加拉国当地革新成衣业。世界银行执行董事帕特里奇奥·帕加诺（Patrizio Pagano）说：“我们看到孟加拉国的成衣业发生了巨大的变化。以前，工厂过去通过现金或银行转账支付，既麻烦又费时。而工资数字化让工人和工厂老板都获益。得益于 bKash 强大的网络，孟加拉国的成衣工厂在数字化的帮助下变得更加有活力。”

波士顿咨询公司分析师马库斯·马西（Markus Massi）则指出，bKash“刺激了该国经济增长，推动了金融普惠。数字技术极大简化了收款和支付过程。” 他补充说，无现金国家的特点是 “灰色经济萎缩，在线商业蓬勃发展，欺诈行为大幅下降。”

现在，孟加拉国的人均收入已经接近 2000 美元。通过中国合作伙伴的技术和经验分享，孟加拉版 “支付宝”bKash 所推动的数字普惠金融服务变革，将惠及到这个国家的更多普通人。