新加坡潮玩收藏品设计开发平台 Mighty Jaxx 近日宣布，获得 320 万美元 pre-series A 轮融资。本轮融资由 KB Investment 领投，SGI（SGInovate）及 VC Greycroft Partners（通过 GC VR Gaming Tracker Fund 参与）参投。Mighty Jaxx 表示，这笔资金将用于开发旗下名为 MightyVerse 的技术平台，以及为下半年的增产做准备。

目前，Mighty Jaxx 已获得近 470 万美元融资。其上一笔融资 150 余万美元融资于去年 7 月份完成，当时的领投方为 Eight Mercatus，SGI 对此参投。

成立于 2012 年的 Mighty Jaxx 是一家主打街头文化的设计工作室，专注开发玩具收藏品，目前已推出超过 1000 款收藏品。MightyVerse 则是该公司旗下帮助对收藏品溯源验证的证书签发平台。公司表示，已同 DC、Cartoon Network、芝麻街等知名品牌展开合作，以推出合作收藏品。Mighty Jaxx 强调，公司近期与孩之宝和尼克儿童频道取得了合作授权，今年下半年将专注相关藏品的生产开发。