在新的市场周期里，用新的产品获取特定用户青睐是必须要做的工作，一刻不能停歇，尤其是在对手已经全面布局的情况下。OPPO Ace2 今日正式对外发布。作为 Ace 系列全新产品，OPPO Ace2 拥有目前最顶级的高通骁龙 865 移动平台、90Hz 电竞屏以及目前最快的充电组合：65W SuperVOOC2.0 超级闪充+ 40W AirVOOC 无线闪充+ 10W 反向无线充电技术，且兼具影音和游戏体验。

今天发布会的 Ace2 中支持 90FPS 的游戏已经达到 20+ 款，为玩家构建了一套更完善的 90FPS 生态圈。在软件 上，OPPO Ace2 为玩家量身定制了专属 的游戏功能，让开黑更沉浸。定制的 语音助手，让用户在专注 游戏时，语音唤醒 Breeno 语音游戏秘书即可实现自动录屏等功能，无需中断游戏。短信/微信/QQ 通知以弹幕形式显示在游戏页面上，既能接收重要消息，也不会备受干扰。

OPPO Ace2 拥有目前量产最快的充电组合，搭载量产最高功率的 40W AirVOOC 无线闪充，可以实现充电 5 分钟，开黑 1 小时 2，最快 56 分钟充满一部 OPPO Ace23，同时配备 65W SuperVOOC，可以实现充电 5 分钟，开黑 2 小时 4，OPPO Ace2 还支持 10W 反向无线充电技术，一键变身充电宝。40W AirVOOC 无线闪充兼容 Qi 协议，最高功率 10W。40WAirVOOC 无线闪充的推出，标志 OPPO 闪充三条技术路线全部实现量产，并将持续稳定迭代。同时无线闪充速度赶超 VOOC 4.0，预示无线充电将开始走向主流充电方式。

OPPO Enco W31 真无线耳机可实现低至 94ms 的超低延时，搭配全新的 OPPO Ace2 高性能 5G 手机，助力游戏玩家肆意酣战。除了超低的延时之外，OPPO EncoW31 在颜值设计上同样出色。在配色上，OPPO Enco W31 拥有敢自黑、被表白和真爱粉三种配色，尽显年轻群体的潮酷和个性。

OPPO Ace2 提供月岩灰、梦幻紫、极光银三种配色，其中 8GB+128GB 版本售价为：3999 元，8GB+256GB 版本 售价为 4399 元，12GB+256GB 版本售价为 4599 元；40W AirVOOC 无线闪充充电器售价为 249 元，OPPO Enco W31 售价为 299 元。