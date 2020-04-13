苹果 iPhone 11 线上渠道降价，最多比官方定价低 20%

PingWest 品玩 4 月 13 日讯，苹果 iPhone 11 在淘宝、京东、苏宁和国美等线上渠道开始降价，降价幅度最高比官方定价低 20%。降价幅度较大的有，京东 128G 的 iPhone 11 券后价为 5499 元；苏宁线上 64GiPhone 11 售价为 4999 元，其他线上渠道也有不同程度的降价。

格力电器：拟 30 亿元至 60 亿元回购股份

格力电器 4 月 12 日晚披露回购部分社会公众股份方案，回购资金总额不低于 30 亿元且不超过 60 亿元，回购股份价格不超过 70 元/股。按本次回购资金最高 60 亿元测算，预计可回购股份数量约为 8571 万股，约占公司目前总股本的 1.42%。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

供应链称苹果全部吃下华为海思砍单量 台积电获更多 5nm 芯片 A14 订单

4 月 13 日消息，据上游产业链给出的消息称，台积电遭华为海思砍 5nm 投片量，相关产能缺口由苹果全部吃下。消息中指出，苹果同时还要求台积电第四季度追加近 1 万片产能，加上辉达、超微等大客户同步扩增 7nm 投片量，台积电 5nm 不仅如期且产能全开，7nm 也持续满载至年底。台积电将在本周四召开法说会。台积电此前曾预告，5nm 制程已准备量产，预计第二季度放量，同时看好 5nm 和 7nm 两大主力制程。

华为 Mate40 将首发麒麟 1020：5nm 芯片大战开始

三星计划将打造一款全新 Exynos 8 核处理器，基于 5nm LPE 工艺制程，拥有两颗 Cortex A78 超大核、两颗 Cortex A76 大核以及 4 颗 Cortex A55 小核，新 Exynos 处理器定位高端。另外还有未发布的骁龙 875、麒麟 1020，三款均为 5nm 工艺制程，性能更强劲，功耗进一步降低。台积电作为 5nm 芯片生产规模最大的代工厂之一，根据其计划，5nm 工艺芯片已经在今年上半年正式量产。在 2020 年 Q3 季度，将是 5nm 芯片大规模出货的高峰期。预计 iPhone 12 系列和华为 Mate40 系列将成为首批采用 5nm 芯片的手机。

三星 Galaxy Fold 2 将于 5 月中旬开始生产 8 月推出

PingWest 品玩 4 月 13 日讯，据 sammobile 消息，三星将于 5 月中旬开始生产第二款折叠屏手机 Galaxy Fold 2。目前，三星已经完成了 Galaxy Fold 2 的试生产，最终确定了该手机的设计，预计将于 8 月推出。据韩国业内人士称，三星应该会在首批零部件生产后几周内开始组装 Galaxy Fold 2。Galaxy Fold 2 的起售价将低其前身 Galaxy Fold。