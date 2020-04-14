为小米、一加、锤子、OPPO、华为、传音等国内知名手机厂商提供过音频技术解决方案的瑞典音频技术初创公司 Dirac 近日宣布，获得一笔 600 万美元融资。本轮融资由 Inbox Capital、Swedia Capital、Johan Sedihn、及 DIG Investment 提供。据了解，本轮融资后，Soptify 前副总裁及天使投资人 Jonathan Forster 将加入该公司董事会。

公司表示，这笔资金将用于专注耳机音效技术及其它技术方案的发展。

Dirac 曾在去年初获得过一笔 1320 万美元融资，Club network Investments、Erik Ejerhed 和 Staffan Persson 对此参投。Dirac 在当时表示，该融资将用于推进实现音响系统的数字化，创建更加智能、适应性更强的音频处理解决方案。

成立于 2001 年的 Dirac 主要向客户提供面向消费市场领域的音频技术解决方案，帮助客户改善并提升设备的音质。从诸如宝马、沃尔沃、劳斯莱斯这样的汽车厂商再到上文提及的手机制造商均为其服务对象。而就在不久前，Dirac发布了一款面向消费者的手机端音效增益软件，以帮助用户提升使用耳机时的音频播放效果。本次的融资也将用于支持这项技术的发展。

目前，该公司在哥本哈根开办有一家研发中心，同时在北京、上海、深圳均设有相关办事处。