上周，动点出海报道了印尼中小企业 P2P 借贷平台 Investree 完成一笔 2350 万美元 C 轮融资，以帮助当地中小企业应对新冠疫情影响。本次，同样的动向又在这一领域发生。

印尼中小企业 P2P 借贷平台 KoinWorks 于近日宣布，获得2000 万美元融资。这笔融资由股权融资和债权融资的形式构成，领投方为 Quana Capital，现有投资者 Tridos Banks、EV Growth、Saison Capital 等参投。根据 KoinWorks 提交给 e27 的信息显示，新的资金将主要用于向数字领域的中小企业提供借贷资助，帮助它们渡过新冠疫情影响。

根据此前报道，加上此前的 2250 万美元规模的A轮及 1360 万美元的B轮，KoinWorks 目前已获得超 5600 万美元融资。

成立于 2016 年的 KoinWorks 是当地最大的中小企业 P2P 借贷平台，尤其会向为传统金融机构拒绝或被限制的中小企业提供金融借贷服务。KoinWorks 表示，旗下平台已拥有超过 40 万用户，其中 22 万名均为放款方。而 KoinWorks 也指出，除了提供贷款资助，公司也加入了由 East Ventures 发起的 KoinDonasi 抗疫计划，从而为生产试剂盒和开发新冠疫苗提供资助。

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