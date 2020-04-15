印尼 B2B 物流初创公司近日宣布，获得 A 轮 3100 万美元融资。本轮融资由 Tenaya Capital 领投，红杉印度、可口可乐印尼风投部门 Amatil X、Intudo Ventures、Agaeti Convergence Ventures、Alter Global、Mirae Asset Venture Investment 参投。

Kargo 表示，这笔资金将主要用于协助当地抗击疫情。目前，Kargo 已经计划成立一只 100 万美元规模的物流产业救助基金，以帮助平台内的物流伙伴。并与当地慈善组织合作，帮助向医患人员提供餐饮及医疗物资及运送服务。

而就在不久前，Kargo 获得一笔来自 Amatil X 未披露金额的战略投资，动点出海对此也进行了相关报道。Kargo 首席执行官方寅再当时表示，该投资将帮助可口可乐解决卡车运输需求，同时对可口可乐印尼供应链进行数字化转型。此外，这笔资金也将用于帮助公司应对新冠疫情的冲击。

成立于 2018 年的 Kargo 是一家致力连接闲置卡车、闲置司机与物流需求 B2B 物流平台，有着印尼 “物流版 Uber” 的称号。公司旗下目前管理着超过 6000 名托运人员及 5 万余辆卡车。Kargo 指出，公司的目标是将线下物流交易转入线上，从而提高印尼地区夏旭啊物流的整体效率。

值得一提的是，作为印尼的 “物流版 Uber”，Kargo 也获得了 Uber 创始人 Travis Kalanick 的投资。去年，Travis 创立的 10100Fund 以及红杉印度、真格基金等机构参与了对 Kargo 的 760 万美元规模的种子轮投资。而 Kargo 首席执行官方寅也曾是 Uber 负责东南亚及中国市场地区的高管。此外，Kargo 也是真格基金参与的天使项目。