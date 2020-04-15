编程已经成为很多孩子的一个需求，但学习的过程难免枯燥。如何让变成学习变成一种乐趣，Tangiplay 小火车编程套装玩具给出了答案。

这款产品采用了物理产品和软件应用相结合的做法。打开包装盒，你可以看到 12 个小人，外观非常可爱。而且，表情是可以更换的，采用磁性吸附。另外，材料上，采用食品级硅胶材料制成，没有任何的电子器件，对孩子玩耍绝对的安全。

在 12 枚小机器人中，蓝色 4 枚，代表顺序；紫色 3 枚，代表条件；绿色 2 枚，代表循环；黄色 2 枚，代表函数；红色 1 枚，代表调试。这相当于把编程的一些逻辑做了提取和具象化。

现在的玩教具都要经过 STEM 和蒙特梭利教育方法。前者是加强对孩子科学、技术、工程、数学四个方面的素养教育。而后者则是把握儿童的 “敏感期”，通过丰富的教具，激发儿童潜能和兴趣，让儿童自发性主动学习，进而得到多方位的能力锻炼。而这款产品也是秉承了这两个原则。

Tangiplay 鼓励父母与孩子们共同玩，通过好玩有趣的互动（排序、解决问题、归纳总结），来培养孩子的社交和情感能力。在游戏中，孩子们通过计算和创造性思维进行练习，这一过程可自然提高其编码逻辑，空间意识、排序、数学探索，讲故事和解决问题的能力。

游戏可分为 5 大关，关卡难度依次上升，为了直观清楚，每个大关的初始几关还均配有引导教学动画。游戏都是从最容易的开始，孩子可控制游戏中的黄色工程车来修建铁路，互动方式就是将小机器人按压在平板屏幕上，此时游戏画面中会出现相应的图示或环形力度/工具条，选择后可产生对应的交互效果。设计完整个逻辑流程后，就可以看运行结果来过关。

此外，游戏中还设计了时光倒流功能，每当孩子在遇到错误/失败时，可以通过回滚来将时间倒流至正常时刻，这也体现了蒙台梭利理念，没有一条是绝对的正确或错误的路线，鼓励孩子通过思考、尝试、犯错、领悟去探索自己的路线。

在往后的关卡上，有各种的障碍物来绕行或者通过工具机器人来击破修复。比如在中间位置有两个冰块，这时候就需要用蓝色的工具机器人来喷火将冰块融化，然后在使用前进机器人来搭建铁轨实现过关。

目前这套产品在米家有品上有卖，价格是 499 元，算是比较平价的编程入门玩具。