为苹果提供 eSIM 服务解决方案的英国网络电话初创公司 Truphone 近日宣布，以 4.1 亿英镑估值获得3000万英镑融资（约为 5.1 亿美元及 3800 万美元）。本轮融资由现有投资者 Vollin Holdings 及 Minden Worldwide 等提供。

Truphone 表示，这笔资金将用于软件和网络服务的提升，从而为全球化业务扩张，尤其是北美和亚太地区的发展做准备。

据了解，Vollin Holdings 和 Minden Worldwide 均与切尔西队老板、俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）有关，且阿布拉莫维奇至少持有 Truphone 80% 以上的股份。

Truphone 成立于 2016 年，主要为各类设备提供移动网络服务解决方案，并于近年来主要专注 eSIM 业务。而 Truphone 也是苹果的早期合作伙伴，目前为 iPhone、iPad 以及 Apple Watch 系列产品提供 eSIM 服务支持。该公司表示，已在全球范围内部署了近 400 万份 eSIM 配置文件，并与全球 25 家移动运营商达成合作，覆盖客户网络达两亿。