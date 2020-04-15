“无症状感染者仍可能传播病毒”“疫情可能在 11 月反弹”“夏天完全消除病毒的可能性不大”……在我们因为本地清零对防疫有所松懈的时候，频频出现的新闻仍在提醒我们疫情还没有结束。在这样的情况下，学生开学的时间一拖再拖，各大高校毕业生宣布开学日期后，低学龄和学龄前幼儿园的开学日仍遥遥无期。

“在家学习的确给在线教育市场带来了发展机会” 小熊尼奥的创始人熊剑明说，在疫情前，在线教育的市场渗透率在 10% 左右，在疫情期间已经达到了 72%，按照如此的比例，疫情结束后，在线教育的渗透率能提升到 16% 左右。但熊剑明认为，这只是针对于 k12 的学生来说，对于 3-6 岁的学龄前儿童来说，在线教育并不适用。“学龄前儿童的注意力最多 10-15 分钟，而且不太能独立观看在线直播课。” 基于此思考，小熊尼奥决定开发一款针对学龄前儿童的寓教于乐的科技感教育产品。

据了解，小熊尼奥是一家关注学龄前智能教育技术的公司，自 2012 年开始研发增强现实儿童教育领域应用，获得美国高通以及许多知名风险投资总计近 3 亿投资。 小熊尼奥陆续推出了 “神笔立体画”、“口袋交通”、“神奇立体识字卡片”、“ AR 地球仪” 等产品，其中 “口袋动物园”AR 卡片应用了 AR+3D 实时渲染技术，孩子通过 APP 就能在屏幕上与小动物互动，这款产品曾创造过单月销量 100 万套的成绩，小熊尼奥原创动画也译制成了多种语言覆盖全球 200 个国家。在 3 月份，小熊尼奥天猫旗舰店月销近 70 万套，成为同品类行业销量第一。

但熊剑明并不满足于只做玩具类产品，在今年小熊尼奥推出了全新的年度订阅制增强现实阅读产品——趣智学。熊剑明介绍说，近几年，小熊尼奥联合华东师范大学、北师大和海外教育机构来研发，针对学龄前儿童发展纲要，从儿童的早教启蒙到安全知识，包括情商教育和逻辑思维教育，制定了幼儿园中大班按年龄分段的学习计划。 据介绍，小熊尼奥趣智学是一款儿童智能阅读订阅包，通过增强现实、人机交互等方式，帮助孩子以听、说、读、看、互动等形式提高阅读效率、巩固阅读记忆、加深阅读理解。产品采用订阅制，家长只需给自己孩子订阅对应年龄段的定阅包后，每 2 个月该年龄段孩子需要的对应阅读课件包就会配送到家。

订阅式教学课件的形式由来已久，市面上已经有成功的商业案例，趣智学的优势又在哪里？熊剑明介绍，传统的图书教学课件大部分停留在阅读 1.0，而趣智学更像是阅读 4.0 时代。“如果我们把传统阅读称为阅读 1.0，点读笔阅读称为阅读 2.0，数字阅读称为阅读 3.0，那么小熊尼奥趣智学的增强现实阅读则开启了崭新的阅读 4.0 人工智能时代。” 他以具体的教学场景举例，在小熊尼奥趣智学其中一期里的安全绘本介绍应对着家庭着火拨打报警电话的内容，传统点读笔最多把书上的文字读出来，而阅读 4.0 通过特定的增强现实阅读软件或工具可以看到绘本上图画真实的燃烧起来，这时候会有电话号码出来，孩子如果按对了号码，就会有消防叔叔的水枪出现和孩子一起灭火，孩子参与灭火成功之后，就会得到一个大大的赞。“市面上有很多打着 AR 旗号的图书卖得很贵，但是可能只有 1-2 页能扫，互动也没有。我们的每本绘本 30 到 40 页，每一页甚至都有几个 AR 互动，单本内容是市面上伪增强现实图书的上百倍，所以我们的研发投入是非常大的。” 熊剑明说。

目前，小熊尼奥趣智学推出了两款订阅产品，分别为 2-4 岁启智版和 4-6 岁启航版，一共分为六期内容，熊剑明介绍，内容主要围绕教育部颁布的《儿童发展纲要》中七大学习领域，即物质科学、生命科学、艺术和设计学、工程和建筑学、数学、地球和空间科学、人文科学来制定学习阅读内容体系。其透露，两款订阅价均为 1880 元/年。

在营销方面，小熊尼奥趣智学将主要发力私域流量和直播带货两个方面。截止目前，小熊尼奥 AR 教育产品已经拥有超过 200 万付费用户，直播方面也正在与淘宝主播协商合作中。对于未来的规划，熊剑明表示目标是将小熊尼奥打造成为低学龄儿童智能化学习品牌未，围绕着学年制订阅的方式不断深耕早教和阅读，从技术和内容两个方面入手，不断丰富垂直化内容，例如开发便学科型数学、英语、国学等课程。“在低学龄儿童教育的领域中，竞争还不算激烈，未来的方向一定会向更智能、内容更丰富化发展。” 熊剑明说道。

当问到小熊尼奥是否有新的融资和资本运作方面的信息？ 据其透露，有不少战略投资方在接触，预计到下半年会有一些信息。