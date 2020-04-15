一加 8/8 Pro 海外发布 699 美元起

4 月 15 日，一加面向海外市场率先发布了一加 8 和一加 8 Pro。这两款手机都搭载了高通最新的骁龙 865 处理器，均支持 5G 网络。

一加 8 Pro 也有两个版本， 8GB 内存+128GB 存储售价 899 美元（约合人民币 6337 元），12GB 内存+256GB 存储售价 999 美元（约合人民币 7042 元）。将于 4 月 21 日欧洲开售，4 月 29 日美国正式开售。

贾跃亭破产重组债务本金净额 29.6 亿美元

4 月 14 日，贾跃亭债务小组以视频会议的形式举行了第二次债权人大会。

据了解，此前贾跃亭已与债权人委员会就破产重组核心条款清单达成一致，因此本次债权人大会没有讨论贾跃亭资产披露相关话题，而主要围绕债务清单、债务净额、债权人信托运作方式、投票流程等破产重组方案的细节展开了讨论。据会议内容透露，贾跃亭此次债务重组的债务本金净额为 29.6 亿美元。

乐视网遭陈思成工作室索赔 2896 万

4 月 13 日，乐视网发布公告表示，公司作为 3 名被告之一，遭到陈思成（上海）影视文化工作室（以下简称陈思成工作室）起诉，被要求向后者支付股权收购款 2896.67 万元。

在乐视体育泡沫破裂后，作为投资方的十余位明星深陷其中。而曾经为乐视体育违规担保的乐视网同样被牵连。在此之前，乐视网已被乐视体育的 18 方投资者提起仲裁，并在其中已出具结果的 16 起仲裁案中全部败诉，乐视网已为此计提负债 82 亿余元。

小米集团 4 月 14 日回购 2455 万股

4 月 15 日早间消息，小米集团在港交所公告，4 月 14 日回购 2455 万股股票，耗资 2.5 亿港元。

WeWork CEO：将在五月底前进行新一轮裁员

4 月 15 日，据彭博社报道，今日 WeWork CEO 桑迪普·马特拉尼（Sandeep Mathrani）告知员工称，公司将在五月底前进行新一轮裁员。

当地时间周二，马特拉尼在员工会议上表示，WeWork 计划在 5 月底之前进一步裁员。根据彭博社提供的会议录音，马特兰尼表示，他希望这将是最后一轮裁员，领导层正在关注公司的每个部门，并且某些团队可能会比其他团队受到更大的冲击。