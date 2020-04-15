据 ETtech报道，印度外卖配送平台 Zomato 正在与当地百货电商 Grofers 谈判，或将通过股票交易的形式收购后者，从而提升 Zomato 的配送能力并开发 Grofer 的品牌优势，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。

消息人士表示，随着新冠疫情的影响，Grofers 的需求也得到了相应提升，这使得它的估值也达到了 7.5 亿美元。根据 Grofers 在去年 12 月份的最近一轮融资数据显示，当时该公司的估值约为 6.5 亿美元。

消息人士同时指出，如果收购达成，软银愿景基金可能会向新的合并公司投资 1 到 2 亿美元。而软银同时也为 Grofers 的最大控股方并对 Grofers 有着多轮投资。

此外，软银也是 UberEats 的股东，UberEats 则于今年初被 Zomato 收购，软银因此也成为了 Zomato 的股东。所以，无论软银是否会对收购后的公司参投，一旦收购完成，软银对 Zomato 的话语权均会得到提升。

Zomato 于今年一月份时获得了蚂蚁金服提供的 1.5 亿美元，并于不久后收购了 Uber 在印度的食品配送业务 UberEats，而就在本月初，Zomato 也刚获得了 Pacific Horizon 提供的 500 万美元融资。目前，Zomato 的估值为 32 亿美元。

早前，有消息称 Grofers 与 BigBasket 进行了合并谈判，随后这一消息得到否认。但有消息人士表示，阿里巴巴仍希望将 BigBasket 与 Grofers 及 Zomato 进行合并。动点出海此前报道曾指出，阿里也为 BigBasket 的多轮投资方，并于上周再次领投了 BigBasket 的一笔 6000 万美元融资。