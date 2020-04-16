英国 ID 认证平台 Onfido 近日宣布，获得1 亿美元融资。本轮融资由 TPG Growth 领投，Saleforce Ventures、M12 创投基金（微软旗下）等参投。目前，该公司已获得 2 亿美元融资。

Onfido 表示，这笔资金将主要用于三个方面：首先，继续扩大在美国等地的市场业务。其次，强化公司在身份验证界的权威性。最后，该公司也希望在不损害用户隐私的前提下，开发包括虚拟投票、签证申请、病毒传播追踪等一系列新的应用场景。

成立于 2012 年的 Onfido 主要通过旗下基于人工智能技术的 SaaS 平台帮助银行、政府机构、有背调需求的企业等客户完成 ID 认证审核。而 Onfido 称也会通过人工方式来检测异常数据。公司指出，其平台可以对来自 195 个国家的 4500 种文档进行分析检测，在全球 60 多个国家或地区内拥有超过 1500 位客户，包括 Expensify、Drivy、Revolut、Orange、Bitstamp 均为其服务对象。

Onfido 也指出，当前也向非营利性的慈善医疗、家庭服务、教育相关组织机构免费开放了部分服务，从而帮助它们更好抗击新冠疫情。