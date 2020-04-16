新 iPhone SE 3299 元起售：苹果降维，你买单吗？

“iPhone SE 拥有 iPhone 中最强大的芯片和惹人喜爱的尺寸，而价格更是让人动心。你期待的它，来了。” 伴随着这段 “苹果式中文” 简介，苹果中国官网在 4 月 15 日深夜上架了新款 iPhone SE。苹果这款外形上与 iPhone 8 几乎完全一致的小巧机身里，搭配了与 iPhone 11 Pro 相同的 A13 仿生处理器，并将起售价格定在了 3299 元——在 5G 潮流兴起的 2020 年，它不支持 5G，但价格低于绝大多数安卓 5G 新机型。

GoPro 裁员超过 20% 撤回业绩预期改变销售策略

腾讯科技讯 4 月 16 日消息，据外媒报道，运动相机制造商 GoPro 于美国当地时间周三宣布，为了应对新型冠状病毒疫情影响，该公司将裁员超过 20%（200 多人），并改变销售策略。这家总部位于加州圣马特奥的公司在声明中称，其销售业务将转向直接向消费者营销其数码相机方面，并撤回 2020 年的业绩预期。运营方式的改变、裁员 20% 以上以及办公空间的削减将在 2020 年为其节省 1 亿美元开支，而明年的支出将减少到 2.5 亿美元。消息公布后，GoPro 股价周三在盘后交易中上涨约 0.4%，此前在收盘时暴跌 13.6%，至每股 2.66 美元。

OPPO Reno 5 系列五月发布 配 90Hz 双孔曲面屏升级 65w 闪充

腾讯数码讯 OPPO Reno 3 系列问世的时间并不长，但却很快将迎来升级换代产品。根据爆料网友在微博上披露的消息称，OPPO 最快将在五月份推出 OPPO Reno 5 系列新机，全面升级 65w 超级闪充，外形方面则采用了双挖孔曲面屏和矩阵相机的设计，搭载骁龙 SM7250 处理器和 48MP 后置四摄，同样主打轻薄机身的卖点，但没有无线充电有些令人遗憾。OPPO Reno 5 就整体而言主要的升级还是 65w 快充和拍照方面，包括处理器和显示屏不会有多少的惊喜，而曲面屏和轻薄设计则仍旧是主打卖点。

特斯拉销量一枝独秀，国产新能源竞争激烈

近日，中国乘联会公布了我国新能源车数据，数据显示，我国新能源乘用车 3 月实现销量 5.4 万辆，同比下降 48.8%，1-3 月累计销量 11.0 万辆，同比下降 56.1%。其中，特斯拉 Model 3 在三月实现销量 10160 辆，环比增长 160.51%，超过第二名比亚迪全新秦 EV 新能源车 5049 辆。据行业专家称，特斯拉在新能源汽车市场份额已超过 30%。另外，有关人士表示，特斯拉上海工厂于 2 月 10 日便复工复产，每周的均产量约为 2000 辆，3 月产能已逐步提升至 3000 辆/周，丝毫没有受到海外特斯拉停工停产影响。

华尔街点评美股：糟糕的零售数据只是个开端，美股料将再陷困境

腾讯证券 4 月 16 日讯，美股周三全线收跌，道指跌超 440 点，但较盘中跌幅有所收窄。此前因美国 3 月零售销售等一系列经济数据表现惨淡，以及高盛等大型银行财报不及预期，道指一度跌超 700 点。恐慌指数 VIX 上涨 9.67%，报 41.41 点。截至收盘，道指跌 445.41 点，报 23504.35 点，跌幅为 1.86%；纳指跌 122.56 点，报 8393.18 点，跌幅为 1.44%；标普 500 指数跌 62.7 点，报 2783.36 点，跌幅为 2.2%。